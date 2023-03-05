"Генерал отрицательных наступлений". В РФ из-за комментария о Суровикине наказали экс-военного

52-летний житель Томска в РФ обвинен в "дискредитации армии РФ" из-за комментария, который он оставил под постом в соцсети.

Related video

В Томске против 52-летнего жителя города Леонида Рыбакова открыли уголовное производство из-за его слов о генерале ВС РФ Сергее Суровикине. Мужчина назвал его "генералом негативных наступлений". Об этом сообщают "Сибирь. Реалии".

Против активиста возбудили дело о "дискредитации российской армии", а в его доме прошел обыск.

"Традиционно забрали всю технику и даже зачем-то книгу Бориса "Исповедь бунтаря", — рассказал мужчина.

Уголовное дело возбуждено из-за поста на странице в "ВКонтакте" Рыбакова неизвестного мужчины (страница Рыбакова открыта, и сообщение могут оставлять все желающие). Пользователь разместил фото генерала Сергея Суровикина, на что Рыбаков оставил 2 комментария: "Упырей ненадолго отвязывают от кровати. Любуйтесь во всей красе" и "Скот один из первых — сирийский мясник и генерал негативных наступлений".

Ранее Рыбакова уже штрафовали на 45 тысяч рублей за антивоенный митинг и на 40 тысяч рублей через флаг Украины и плакат с надписью "Россия без Путина", вывешенных в окне его квартиры.

Сам активист штраф платить не собирается, чтобы его деньги не пошли на финансирование войны против Украины.

Леониду Рыбакову 52 года, он директор небольшой IT-компании, экс-военный, общественный активист и правозащитник.

Сейчас мужчину судят за комментарий в сети "ВКонтакте" под одним из постов о войне в Украине: "Мочите путинцев, по возможности – берите в плен". Против него возбудили уголовное дело, предусматривающее до 5 лет лишения свободы. Рыбаков находится под подпиской о невыезде.

Ранее издание Financial Times дало оценку действиям российского генерала Сергея Суровикина, которого Путин в октябре назначил командующим оккупационными войсками на войне в Украине. По мнению обозревателей, генералу удалось укрепить линию фронта благодаря мобилизованным и организовать успешный выход россиян из Херсона, где они находились под угрозой разгрома.

Депутаты Госдумы РФ 1 марта внесли на рассмотрение поправки в УК и Кодекс РФ об административных нарушениях, предусматривающих усиление наказания за так называемую "дискредитацию участников специальной военной операции". "Нарушителям" грозит суровое наказание: штрафы до пяти миллионов рублей или в размере зарплат и других доходов за период до пяти лет.