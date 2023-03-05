"Генерал негативних наступів". В РФ за коментар про Суровікіна покарали ексвійськового

52-річного жителя Томська в РФ звинуватили у "дискредитації армії РФ" через коментар, який він залишив під постом у соцмережі.

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У Томську проти 52-річного жителя міста Леоніда Рибакова відкрили кримінальне провадження через його слова про генерала ЗС РФ Сергія Суровікіна. Чоловік назвав його "генералом негативних наступів". Про це повідомляють "Сибір. Реалії".

Проти активіста порушили справу про "дискредитацію російської армії", а у його будинку пройшов обшук.

"Традиційно забрали всю техніку і навіть навіщось книгу Бориса "Сповідь бунтаря", — розповів чоловік.

Кримінальну справу порушено через пост на сторінці у "ВКонтакті" Рибакова невідомого чоловіка (сторінка Рибакова відкрита, і допис можуть залишати усі охочі). Дописувач розмістив фото генерала Сергія Суровікіна, на що Рибаков залишив 2 коментарі: "Упирів ненадовго відв'язують від ліжка. Любуйтеся у всій красі" та "Худоба одна з перших — сирійський м'ясник і "генерал негативних наступів".

Раніше Рибакова вже штрафували на 45 тисяч рублів через антивоєнний мітинг і на 40 тисяч рублів через прапор України та плакат з написом "Росія без Путіна", вивішених у вікні його квартири.

Сам активіст штраф платити не збирається, аби його гроші не пішли на фінансування війни проти України.

Леоніду Рибакову 52 роки, він директор невеликої IT-компанії, ексвійськовий, громадський активіст та правозахисник.

Зараз чоловіка судять за коментар в мережі "ВКонтакті" під одним із постів про війну в Україні: "Мочіть путінців, по можливості – беріть у полон". Проти нього порушили кримінальну справу, яка передбачає до 5 років позбавлення волі. Рибаков перебуває під підпискою про невиїзд.

Раніше видання Financial Times дало оцінку діям російського генерала Сергія Суровікіна, якого Путін у жовтні призначив командувачем окупаційних військ на війні в Україні. На думку оглядачів, генералу вдалося зміцнити лінію фронту завдяки мобілізованим та організувати успішний відхід росіян з Херсона, де вони були під загрозою розгрому.

Депутати Держдуми РФ 1 березня внесли на розгляд поправки до КК та Кодексу РФ про адміністративні порушення, які передбачають посилення покарання за так звану "дискредитацію учасників спеціальної військової операції". "Порушникам" загрожує суворе покарання: штрафи до п'яти мільйонів рублів або у розмірі зарплат та інших доходів за період до п'яти років.