Обозвал Путина: жителя РФ оштрафовали за маршрут в приложении (фото)

По мнению суда, пост Олега Князева приравнен к высказыванию, направленному на дискредитацию российских войск, так как в нем содержится негативная оценка и осуждение действий российских военных в Украине.

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Велосипедист из Чебоксар Олег Князев опубликовал в спортивном приложении маршрут в виде надписи "Пут х*йло" с хэштегом #НетВойне. Он воспользовался тем, что сервис Strava позволяет сохранять маршруты тренировок на карте. За это местный суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации.

Судья Ленинского районного суда Чебоксар Надежда Заливина сочла пост в профиле приложения, на который подписаны 63 пользователя, административным правонарушением и вынесла вердикт — штрафа 30 тысяч рублей.

В судебном постановлении отмечается, что пост Князева приравнен к высказыванию, направленному на дискредитацию российских войск, так как в нем содержится негативная оценка и осуждение действий российских военных в Украине. По мнению судьи, это подрывают доверие и репутацию ВС РФ.

Пост в приложении

Вместе с тем надпись "Пут х*йло" по-прежнему сохраняется на карте приложения.

Напомним, что двух человек в РФ, пытавшихся сжечь себя на акции против войны в Украине, осудили на 8 и 10 лет. Следствие считает, что осужденные принесли на протест коктейли Молотова для запугивания полицейских и поджога "блоховозов".

Также сообщалось, что в РФ есть несколько ветвей протеста, но Путин их не боится. Для Украины же они деструктивные. Политолог Тарас Чорновил считает, что в России развивается протестное движение из футбольных фанатов, националистов, анархистов и других групп людей. Основной их посыл — Путин разваливает страну.