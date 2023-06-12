Китайские квантовые компьютеры в 6 раз медленней аналогов из США: в чем главная причина

Несмотря на все старания, КНР на несколько лет отстает от Соединенных Штатов в гонке квантовых вычислений.

Очень скоро в Китае запустят самый быстрый в стране квантовый компьютер Wukong с 72 кубитами, но он будет в 6 раз медленнее, чем аналогичный Osprey от IBM, сообщает Asia Times. В ноябре прошлого года американская компания запустила Osprey с 433 кубитами, — самый быстрый квантовый компьютер в мире на сегодня. Свой квантовый компьютер Bristlecone на 72 кубита еще 5 лет назад построила Google, а у Intel есть 49-кубитный квантовый чип Tangle Lake. В чем же причина постоянного отставания КНР в квантовых технологиях?

Всему виной не только санкции

Конечно, ответ лежит на поверхности: США давно и активно делают все возможное, чтобы замедлить развитие высоких технологий в Китае, который не отличается стремлением вписываться в общую модель демократических государств, а также поддерживает соседние подсанкционные страны — Северную Корею и Россию.

Кроме того, играет роль и историческое отставание от развитых стран. Ведь пока в США компания IBM начинала создавать первые компьютеры в начале 60-х годов прошлого века, в Китае закончилась программа "Большой скачек", в рамках которой уничтожали воробьев.

Как говорит Чжан Хуэй, генеральный менеджер компании Origin Quantum Computing Technology, несмотря на рекордное количество патентов по квантовым технологиям, промышленная база Китая менее развита, чем на Западе. Он отметил, что разработка квантовых компьютеров связана со многими передовыми инженерными проблемами, включая производство сверхпроводящих чипов и традиционных полупроводников — важнейших областей высоких технологий, в которых Китай отстает. Также Китаю по-прежнему требуется иностранное литографическое оборудование для производства сверхпроводящих чипов, доступ к которому ограничен санкциями.

Чжан подсчитал, что Китай примерно на 3-4 года отстает от ведущих стран с точки зрения квантового оборудования. Он также добавил, что между Китаем и США существует огромный разрыв в промышленных применениях квантовых вычислений.

"Ведущие игроки, такие как IBM и Google, начали заниматься квантовыми компьютерами в 1990-х годах. Но только с момента создания Origin Quantum в 2017 году мы начали исследовать возможности промышленного применения квантовых вычислений", — сказал он.

Что поможет Китаю догнать Запад

Но КНР не собираются сдаваться. Там недавно был представлен 66-кубитный компьютер Zuchongzhi 2, запущенный китайским ученым Паном Цзяньвэем и его командой из Китайского университета науки и технологий, который на сегодня является самым быстрым квантовым компьютером в стране.

Origin Quantum нацелена на сокращение квантового разрыва с Западом. Компания уже выпустила свой 6-кубитный сверхпроводящий чип, известный как KF-C6-130, в 2020 году, а пару лет назад представила Benyuan Wuyuan 2 с 24-кубитным квантовым чипом KF-C24-100.

Квантовый компьютер Wuyuan 2 с 24-кубитным квантовым чипом KF-C24-100 Фото: Соцсети

Кроме того, Origin Quantum и производитель чипов Nexchip Semiconductor Corp создали лабораторию по производству сверхпроводящих чипов. Nexchip в основном производит автомобильные процессоры размером от 55 до 150 нанометров, продукты низкого уровня по сравнению с чипами размером от 7 до 22 нм, используемыми в мобильных электронных продуктах. Это означает, что на компанию не распространяются санкции США, которые нацелены на полупроводники размером менее 28 нм.

Гендиректор Origin Quantum говорит, что компания передает производство микросхем в лабораторию Nexchip и следует стандартам сверхпроводящих микросхем IBM и Google и полупроводниковым стандартам Intel.

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