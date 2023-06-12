Появился дрон-камикадзе ALS-50: не бьет рекорды дальности, зато дешевый и простой

ВВС Индии официально приняли на вооружение новый барражирующий боеприпас системы VTOL собственного производства.

Ожидается, что этот дрон-камикадзе производства Tata Group повысит возможности высокоточных ударов при выполнении сложных миссий, сообщает UAS Vision. Самое любопытное, что этот барражирующий боеприпас создан как VTOL (аппарат с вертикальным взлетом и посадкой), что очень удобно для запуска в любой местности.

Инженеры Tata Group утверждают, что дрон-камикадзе ALS-50 отличается универсальностью и адаптируемостью, позволяющими поражать системы ПВО, наземные и морские цели. Ввод в эксплуатацию ALS-50, по их словам, демонстрирует способность индийской оборонной промышленности интегрировать сложные местные технологии в вооруженные силы страны.

Технические характеристики ALS-50 нельзя назвать рекордными, но они вполне достойны с учетом сегодняшних технологий и военных задач. Барражирующий боеприпас ALS-50 компании имеет дальность действия 1000 км и может нести взрывчатку весом 23 кг.

Характеристики дрона-камикадзе ALS-50 Фото: Соцсети

Инженеры Tata Group говорят, что хотя ALS-50 имеет относительно меньшую дальность и срок службы по сравнению с некоторыми другими системами, зато его доступность, простота использования и универсальность делают этот дрон-камикадзе идеальным решением для армии.

Разработка и закупка барражирующих боеприпасов нового поколения являются ключевым компонентом программы модернизации индийской армии, которая стремится соответствовать мировым стандартам с учетом современных угроз.

По словам военных экспертов, современные глобальные конфликты, в том числе российско-украинская война, продемонстрировали возрастающую роль барражирующих боеприпасов на поле боя. Геополитическая напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе вынуждает такие страны, как Тайвань, Япония, Индия и Австралия вкладывать средства в разработку дронов-камикадзе.

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