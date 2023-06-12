В Украине появилась первая базовая станция связи на солнечных батареях (фото)

Благодаря солнечным панелям, устройство обеспечит украинцев связью даже во время блекаутов.

В Одесской области установили энергонезависимую базовую станцию. Устройство сможет работать во время веерных отключений электричества, сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров.

По словам чиновника, базовая станция была установлена мобильным оператором lifecell. Питание ей обеспечивают 7 солнечных батарей, при чем накапливают энергию они круглосуточно.

"Благодаря этому тысячи украинцев на связи даже когда нет электричества", — подчеркнул Федоров.

Базовая станция работает благодаря солнечной энергии Фото: Telegram

На данный момент базовая станция работает в режиме тестирования. Инженеры постоянно наблюдают за ее функционированием. По их словам, связь не прерывается и имеет отличное качество.

Михаил Федоров сообщил, что украинские специалисты из телекоммуникационной сферы уже сегодня готовятся к осенне-зимнему периоду. Так, известно, что более 90% базовых станций получили аккумуляторы, около 10% — генераторы (всего БЗ — 34 тыс.).

Одна из солнечных батарей, подпитывающих базовую станцию Фото: Telegram

"Операторы заменяют свинцовые батареи на литиевые, чтобы при отсутствии света связь сохранялась дольше", — добавил Федоров.

Ранее мы сообщали о том, что благодаря группировке спутников раннего предупреждения удалось зафиксировать точное время подрыва Каховской ГЭС. Также спутниковые снимки дают возможность оценить мощность взрыва, — эти данные очень пригодятся экспертам, которые будут расследовать этот подрыв.