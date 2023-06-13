Сбросили боеприпасы: росСМИ сообщили о новой атаке БПЛА на Брянскую область

Российские медиа утверждают, что атака дронов произошла недалеко от границы с Украиной. Пострадавших и разрушений якобы нет.

Брянскую область в Российской Федерации вновь атаковали при помощи беспилотников, с которых были сброшены боеприпасы. Об этом сообщило российское медиа "Shot" 13 июня.

По имеющейся информации, атакованы были приграничные села в Брянской области, которые расположены возле границы с Украиной. Велась атака, как отметили российские СМИ, при помощи беспилотников и в этом традиционно обвинили украинскую сторону.

"По нашим данным, все произошло накануне в шестом часу вечера в Климовском районе. Примерно в одно и то же время два неустановленных боеприпаса были сброшены с БПЛА на поселок Луговой (1,4 км от границы) и один — на поселок Забрама (950 м от границы)", — говорится в сообщении.

Все три сброшенных боеприпаса взорвались при падении, однако обошлось без пострадавших. Также российские СМИ отмечают, что после атаки неизвестных беспилотников удалось избежать разрушений.

Украинская сторона на момент публикации материала никак не прокомментировала обвинения со стороны России. Власти Брянской области также не предоставили никаких комментариев на этот счет.

Напомним, 7 июня росСМИ сообщали о том, что ударные дроны ВСУ якобы нанесли удар по Брянской области. Как утверждают россияне, один "камикадзе" врезался в сотовую вышку, а еще три сбросили бомбы на строения. После этого у части населенных пунктов пропала связь.

Также 6 июня ФСБ России обвинила Украину в подготовке теракта с применением "грязной бомбы". По версии вражеского следствия, руководитель ГУР Кирилл Буданов якобы создал отдельное подразделение для атак на инфраструктуру РФ. Один из задержанных пилотов признался, что был направлен в страну-агрессорку для того, чтобы бомбить Брянскую область.