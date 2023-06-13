Спрятаться не удалось: FPV-дроны ССО ликвидировали россиян во время штурма (видео)

Группа российских войск дважды пыталась штурмовать позиции сил обороны Украины, но поплатилась за это. Командование ССО отмечает, что беспилотники оказались чрезвычайно эффективными в этом бою.

Бойцы Сил специальных операций Украины с помощью ударных дронов отразили два штурма российских военных на южном направлении и нанесли им большие потери. Командование опубликовало в Facebook кадры боевой работы, снятые беспилотниками.

Во время воздушной разведки операторы БПЛА из учебно-тренировочного центра ССО в одном из населенным пунктов заметили боевую группу ВС РФ, которая выдвинулась на штурм украинских позиций. Спецназовцы вместе с пехотинцами сумели отразить нападение оккупантов, после чего россияне предприняли еще одну попытку штурма, также провальную для них.

"Ударные FPV-дроны ССО Украины уничтожают врага", — отметила пресс-служба командования. — "Во время боя чрезвычайную эффективность продемонстрировали операторы FPV-дронов ССО Украины. Вопреки попыткам вражеских бойцов спрятаться в укрытиях, многие из них были уничтожены ударами беспилотников".

В ролике можно заметить, как во время боевых действий российские военные забежали в здания, надеясь спрятаться от огня, но дроны залетели туда, куда пехотинцы не доставали из стрелкового оружия. Операторы же в это время находились в безопасном месте и не рисковали своими жизнями, управляя БПЛА с помощью контроллеров и очков виртуальной реальности.

На прошлой неделе ССО показали, как уничтожили группу российских войск на южном направлении. Операторы дронов с воздуха обнаружили оккупантов, засевших в заброшенном доме, и передали координаты артиллеристам для нанесения удара.

В начале июня ССО Украины поразили дроном российский МТ-ЛБ в Запорожской области. В результате тягач не смог осуществить эвакуацию поврежденной техники и присоединился к ее числу.