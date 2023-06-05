Работа артиллерии и БПЛА-разведки: ССО показали, как уничтожают группу оккупантов (видео)

В Силах специальных операций поведали, что работа операторов БПЛА, которые корректировали огонь артиллерии, не оставила оккупантам шансов укрыться от огня украинских воинов.

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Украинские защитники из Сил специальных операций показали, как уничтожили группу российских оккупантов во время разведывательной операции на одном из южных направлений фронта. Об этом в понедельник, 5 июня сообщает пресс-служба ССО.

На официальном канале Сил спецопераций опубликовали видео, на котором можно наблюдать, как группа бойцов ССО выдвигается на выполнение разведывательного задания. Указано, что в составе группы есть операторы БПЛА, которые были высажены в "серой зоне" для проведения разведки с воздуха.

Предварительно в районе выполнения задания были замечены бойцы противника. Во время работы, операторы дронов смогли выявить место размещения россиян, которое военные РФ оборудовали в брошенном доме.

По запросу украинских защитников из ССО, по зданию отработала дружественная артиллерия, после того, как снаряды разорвались из поврежденного дома выскочили несколько российских военных, которые пытались сменить локацию, чтобы спрятаться.

При этом российские военные сменили не одну локацию в поисках укрытия, однако эти попытки оказались тщетными. Операторы БПЛА продолжили корректировать огонь артиллерии, в результате чего противник понес потери раненными и убитыми.

Также в пресс-службе сообщают, что после поражения вражеской позиции операторы беспилотников вернулись к оставшейся группе сил ССО, после чего все украинские защитники вернулись на базу.

Напомним, 23 мая украинские защитники Сил специальных операций рассказали об успешной операции по наведению и корректировке артиллерии на левобережье в Херсонской области.

Также напомним, что в конце апреля стало известно, что украинские защитники каждый день работают над деоккупацией левого берега Херсонской области.