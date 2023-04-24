Меньше разговоров: ВСУ каждый день работают на левом берегу Херсонской области, — облсовет

Россияне усилили обстрелы правого берега, чтобы не дать возможности восстановить нормальную жизнь на деоккупированных территориях. Однако над полным освобождением региона, по словам замглавы облсовета Юрия Соболевского, работают профессионалы, которые скоро "порадуют" всех результатами.

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Украинские защитники каждый день работают над деоккупацией левого берега Херсонской области. Об этом в комментарии "24 каналу" заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

По словам Соболевского, бойцы ВСУ продолжают работать над освобождением оккупированных территорий региона, однако для украинской армии важно соблюдение информационной тишины, поскольку информация в условиях военного положения — это оружие, которое может убивать.

"ВСУ работают на левом берегу ежедневно: поддержка огневого контроля, уничтожение российских ДРГ, которые они пытаются взорвать на островах, постоянное уничтожение личного состава оккупантов, военных складов и т.д.", — сообщил Соболевский.

Зампред Херсонского областного совета подчеркнул, что сейчас на территории правобережья Днепра усилились российские обстрелы, и это связано не только с активностью украинских защитников, но и для того, чтобы не дать людям возможности вернуться к нормальной жизни на деоккупированных территориях.

Он подчеркнул, что над освобождением левого берега Херсонской области работают настоящие профессионалы, которые порадуют в необходимые сроки своими результатами.

"Наша цель – освободить все населенные пункты, наших людей и не потерять ни одного украинского защитника. Именно для этого сейчас нужно больше помогать и меньше говорить", – заявил он.

Напомним, по информации Института изучения войны (ISW) от 23 апреля, украинская армия заняла позиции на левобережье Херсонской области.

По опубликованной на днях информации от западных военных экспертов, ВСУ готовятся применить западное оружие в контрнаступлении в стиле "большого взрыва".