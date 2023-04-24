Менше розмов: ЗСУ щодня працюють на лівому березі Херсонської області, — облрада

Росіяни посилили обстріл правого берега, щоб не дати можливості відновити нормальне життя на деокупованих територіях. Проте над повним звільненням регіону, за словами заступника голови облради Юрія Соболевського, працюють професіонали, які скоро "потішать" усіх результатами.

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Українські захисники щодня працюють над деокупацією лівого берега на Херсонщині. Про це у коментарі "24 каналу" заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За словами Соболевського, бійці ЗСУ продовжують працювати над звільненням окупованих територій регіону, проте для української армії важливим є дотримання інформаційної тиші, оскільки інформація в умовах воєнного стану — це зброя, що може вбивати.

"ЗСУ працюють на лівому березі щодня: підтримка вогневого контролю, знищення російських ДРГ, які вони намагаються підірвати на островах, постійне знищення особового складу окупантів, військових складів тощо", — повідомив Соболевський.

Заступник голови Херсонської обласної ради наголосив, що зараз на території правобережжя Дніпра посилились російські обстріли, і це пов'язано не лише з активністю українських захисників, а й для того, щоб не дати людям можливості повернутися до нормального життя на деокупованих територіях.

Він наголосив, що над визволенням лівого берега Херсонської області працюють справжні професіонали, що порадують у необхідні терміни своїми результатами.

"Наша мета – звільнити всі населені пункти, наших людей і не втратити жодного українського захисника. Саме для цього зараз потрібно більше допомагати та менше говорити", – заявив він.

Нагадаємо, за інформацією Інституту вивчення війни (ISW) від 23 квітня, українська армія зайняла позиції на лівобережжі Херсонської області.

За опублікованою днями інформацією від західних військових експертів, ЗСУ готуються застосувати західну зброю у контрнаступі у стилі "великого вибуху".