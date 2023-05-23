"Несмешная история": в ССО показали итоги успешной операции на левом берегу Днепра (видео)

Воины морского центра сил спецназначения смогли успешно провести операцию по корректировке артиллерии, однако попали под беспощадный обстрел оккупантов.

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Украинские защитники Сил специальных операций рассказали об успешной операции на левобережье в Херсонской области. Об этом во вторник, 23 мая сообщает официальный Telegram-канал сил ССО ВСУ.

В ССО рассказали, что группа воинов морского центра сил спецназначения высадилась в районе левого берега Днепра для выполнения боевого задания по наведению и корректировке артиллерии.

Бойцы отмечают, что благодаря слаженной работе им удалось нанести врагу потери, однако, во время выполнения боевого задания, украинские защитники попали под обстрел оккупантов.

"Враг, пытаясь вычислить нашу группу, начал обстрел, не жалея боеприпасов стал просто "разбирать" побережье. Тогда же обломками вражеских снарядов и побило одну из боевых лодок. Пострадавшую решили не бросать и взяли на буксир во время ухода"- сообщают в ССО.

Бойцы ССО опубликовали видеоролик на котором буксируют поврежденную лодку, при этом один из защитников танцует, стоя на ней. Также в пресс-службе заверили, что на видео "можно увидеть финал работы наших "морских" отчаянных ребят", которые, несмотря ни на что, выполнили поставленную задачу.

"Веселое видео, правда? Но предыстория его отнюдь не смешна. После этой операции лодку, конечно, починят, а вот российских оккупантов — уже нет", — подытожили в Силах спецопераций ВСУ.

Напомним, в конце апреля стало известно, что украинские защитники каждый день работают над деоккупацией левого берега Херсонской области.

Также, ранее Фокус писал о том, что оккупанты в Херсонской области усилили контрразведывательные меры. В частности, участились проверки гражданских лиц, во время которых местным жителям предлагают поступить на службу в ВС РФ.