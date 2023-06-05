Робота артилерії та БПЛА-розвідки: ССО показали, як знищують групу окупантів (відео)

У Силах спеціальних операцій розповіли, що робота операторів БПЛА, котрі коригували вогонь артилерії, не залишила окупантам шансів сховатися від вогню українських воїнів.

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Українські захисники із Сил спеціальних операцій показали, як знищили групу російських окупантів під час розвідувальної операції на одному з південних напрямків фронту. Про це в понеділок, 5 червня, повідомляє пресслужба ССО.

На офіційному каналі Сил спецоперацій опублікували відео, на якому можна побачити, як група бійців ССО висувається на виконання розвідувального завдання. Вказано, що в складі групи були оператори БПЛА, яких висадили в "сірій зоні" для проведення розвідки з повітря.

Попередньо в районі виконання завдання було помічено бійців супротивника. Під час роботи оператори дронів змогли виявити місце розміщення росіян, яке військові РФ обладнали в покинутому будинку.

На запит українських захисників із ССО по будівлі відпрацювала дружня артилерія, після того, як снаряди розірвалися, з пошкодженого будинку вискочили кілька російських військових, які намагалися змінити локацію, щоб сховатися.

Водночас російські військові змінили не одну локацію в пошуках укриття, проте ці спроби виявилися марними. Оператори БПЛА продовжили коригувати вогонь артилерії, внаслідок чого противник зазнав втрат пораненими та вбитими.

Також у пресслужбі повідомляють, що після ураження ворожої позиції оператори безпілотників повернулися до групи сил ССО, що залишилася, після чого всі українські захисники повернулися на базу.

Нагадаємо, 23 травня українські захисники Сил спеціальних операцій розповіли про успішну операцію з наведення та коригування артилерії на лівобережжі в Херсонській області.

Також нагадаємо, що наприкінці квітня стало відомо, що українські захисники щодня працюють над деокупацією лівого берега Херсонської області.