Есть первые потери: россияне жалуются на новые дроны ВСУ, которые не могут "заглушить"

Беспилотники сбрасывают на российских солдат множество гранат, а сами оккупанты ничего не могут с ними поделать, пишут "военкоры".

Силы обороны Украины начали эффективно применять против оккупантов новые дроны-бомбардировщики самолетного типа. Об этом в Telegram написал российский военный блогер "РосгVардеец", который представляется действующим сотрудником Росгвардии.

По его словам, украинские военные начали применять на поле боя "ноу-хау" — небольшие БПЛА самолетного типа, которые сбрасывают гранаты. Точность ударов оставляет желать лучшего, зато их достаточно много, чтобы наносить россиянам потери.

"Как-то прикрепили сброс, как он срабатывает непонятно. Дронобойкой и РЭБ не глушится. От этой новинки у нас есть первые 300", — заявил "военкор".

Другой блогер с ником "Разработчик БПЛА" подтвердил, что российские военные не могут подавить новые беспилотники своими средствами радиоэлектронной борьбы, поскольку украинские операторы используют нестандартные частоты. К примеру, сигналы управления передаются в диапазонах 410 или 490 МГц, а видео — в диапазоне 1,2-1,4 ГГц.

"Окопные дронобойки не работают на этих частотах, вот и ой", — пожаловался блогер.

Ранее украинец Михаил Дронов разработал ударный беспилотник стоимостью $4000. По слова разработчика, БПЛА может поднимать боеприпасы весом до 3,5 кг и сбрасывать их на головы врагам с достаточно высокой точностью, при этом канал связи хорошо защищен от российских средств РЭБ.

В мае украинский военный связист Сергей Флэш рассказал, что ВС РФ убирают свои мощные комплексы РЭБ, поскольку их эффективно уничтожают дроны. Чтобы выйти из трудного положения, оккупанты вынуждены разбирать системы, делать их мобильными и тщательно маскировать. В то же время, они все активнее используют переносные комплексы, такие как "Серп" или "Репейник".

Недавно писали, что ученые нашли способ улучшить средства РЭБ для защиты от дронов и ракет. Компания Comtech PST представила микроволновый усилитель мощности на основе нитрида галлия.