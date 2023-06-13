ВС РФ поставляют "отвратительные" дроны "Сибирячок": почему солдаты не хотят их применять

Производители неправильно устанавливают на БПЛА камеры, моторы и винты, завышая цены. При этом таможенники не пускают на фронт более качественные модели беспилотников, уверяет "военкорр" Роман Сапоньков.

Вооруженным силам России втридорога поставляют низкокачественные квадрокоптеры "Сибирячок-1", которые солдатам приходится переделывать на поле боя. Об этом в Telegram сообщил российский пропагандист Роман Сапоньков.

По его словам, российских военных заставляют пользоваться якобы отечественными квадрокоптерами "Сибирячок-1", которые на самом деле собраны из дешевых китайских деталей, продающихся в онлайн-магазине Aliexpress. Несмотря на низкое качество, производители поставляют такие летательные аппараты по очень завышенной цене.

Комплект российского дрона "Сибирячок-1" Фото: Telegram

"Ничего российского там нет, сборка с Aliexpress. Стоимость комплектующих в рознице на Али не более 200 тыс. рублей. Однако стоимость этого удовольствия для МО 2,5 млн рублей", — отметил Роман Сапоньков.

Пропагандист добавил, что собирают "Сибирячков-1" просто отвратительно, часто коптеры поставляются с неправильным подключением моторов и винтов, которые вращаются в противоположную сторону. Камеры на дронах установлены дешевые — показывают изображение с большой задержкой, а на одном из аппаратов оптика и вовсе стояла вверх тормашками. Солдатам приходится самим пересобирать дроны, чтобы они могли хотя бы взлететь.

Камера российского дрона "Сибирячок-1" Фото: Telegram

"Военнослужащих и до мяса порубил винтами", — пожаловался Сапоньков. — "В результате в боевых его не используют, используя остатки продукции DJI".

В то же время, как пишет пропагандист, российские таможенники задерживают на границе партии беспилотников, которые ВС РФ отправляют волонтеры. Речь идет о тысячах единиц ударных FPV-дронах и сотнях квадрокоптеров DJI Mavic, которые пользуются большой популярностью на войне в Украине. Вероятно, власти помогают производителям "Сибирячка" заработать на контрактах с Минобороны, пренебрегая жизнями своих же военных.

Контроллер для российского дрона "Сибирячок-1" Фото: Telegram

"Зарабатывали на армии до войны, зарабатывают во время войны и будут зарабатывать после. Но есть ненулевая вероятность, что под проталкивание в войска нерабочего коптера перекрыли поставки Мавиков", — возмутился российский журналист.

Недавно российские пропагандисты пожаловались на новые украинские дроны-бомбардировщики. Они сбрасывают гранаты и наносят оккупантам большие потери, оставаясь неуязвимыми для их средств радиоэлектронной борьбы.

В конце мая американский эксперт Сэмюэль Бендетт рассказал, почему Россия не сможет победить Украину в "войне дронов". По его наблюдениям, россияне очень медленно и тяжело адаптируются к новым условиям боевых действий.