Разорвало на части: FPV-дрон поджег российский танк Т-80 на Донбассе (видео)

В результате возгорания внутри танка взорвался боекомплект, и части разбросало в разные стороны.

Воины специального подразделения Национальной гвардии Украины "Омега" уничтожили российский танк Т-80 метким ударом дрона-камикадзе в Донецкой области. Видеозаписью успешной атаки в Telegram поделился блогер и волонтер Сергей Стерненко.

Оператор специального подразделения Нацгвардии Украины "Омега" с помощью FPV-дрона уничтожил российский танк Т-80 в районе Великой Новоселки. В результате удара БПЛА внутри боевой машины начался пожар, дым и языки пламени повалили из люков и даже из ствола танковой пушки.

Вскоре из-за пожара детонировал боекомплект, и танк буквально разорвало на части. От него осталось лишь обугленное место и некоторые элементы, разбросанные по окрестностям. Все это запечатлел на камеру разведывательный беспилотник нацгвардейцев.

"У россиян нет еще одного Т-80. В результате детонации БК его разорвало. За последние сутки это уже третий танк, проигравший в поединке с дроном", — прокомментировал Сергей Стерненко.

В мае ВСУ показали, как ударный дрон уничтожил танк Т-80БВМ под Угледаром. Оператор метко забросил гранату в открытый люк, что привело к возгоранию и взрыву.

Недавно сообщалось, что украинский дрон-камикадзе поразил БМД оккупантов во время эвакуации. Одна машина везла другую на буксире, но столкнулась с БПЛА и тоже пострадала.