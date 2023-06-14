В РФ объекты инфраструктуры будут защищать от налета дронов ВСУ при помощи "аналоговнет"

Инженеры заявляют о создании устройства, способного засечь дрон даже в режиме радиомолчания и распознать, где "свой" БПА, а где "чужой".

В России в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) АО "Технологии радиоконтроля" представило комплекс противодействия малогабаритным беспилотным летательным аппаратам, передает ТАСС. В сообщении говорится, что он может распознать и "приземлить" беспилотник, даже если тот переведен в режим радиомолчания.

Представители АО "Технологии радиоконтроля" заявили, что их комплекс нацелен на небольшие коммерческие дроны. Такие очень часто применяются служащими ВСУ на фронте — не только для разведки, но и для атаки. Разработчики сказали, что их продукт будет защищать "объекты от несанкционированного доступа малогабаритных беспилотных летательных аппаратов на контролируемый периметр". Они уточнили, что комплексы планируют разместить на территориях крупных предприятий, особенно тех, которые работают в топливно-энергетической и горнодобывающей сферах, а также их установят неподалеку от объектов критической инфраструктуры.

Устройство оснащено датчиками обнаружения радиосигналов, радиолокатором, пеленгатором, модулем радиоэлектронного воздействия. Обслуживать комплекс будет один оператор. Разработчики подчеркнули, что их средство РЭБ может распознать дрон даже в режиме радиомолчания, а также оно имеет функцию "свой-чужой".

Ранее мы сообщали о том, что при помощи БПЛА были атакованы объекты в Москве и Московской области. Некоторые эксперты полагают, что целями были локации, где могли находиться служащие СВР РФ.