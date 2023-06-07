Атака дронов в Москве: целились по домам российских разведчиков, — эксперты

Как минимум одно здание, пострадавшее от удара беспилотника, связывают со Службой внешней разведки РФ.

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Беспилотники, атаковавшие Московскую область 30 мая, могли направить на дома сотрудников Службы внешней разведки России (СВР). Об этом 6 июня сообщило американское издание NBC News, ссылаясь на осведомленные источники.

Один американский чиновник, занимающий высокий пост, и представитель Конгресса США говорят, что ударные беспилотников, вероятнее всего, нацелили на жилье офицеров российской разведки в Москве. Исследователи из компании Strider Technologies, которая изучает данные из открытых источников, установили: как минимум одно из жилых зданий, поврежденных во время недавнего налета беспилотников, связано с разведчиками.

По информации аналитиков, дом принадлежал одному из государственных учреждений РФ, заключающим контракты с воинской частью российской, которая, в свою очередь, служит прикрытием для СВР. Доподлинно неизвестно, пострадал ли хоть один сотрудник разведывательного ведомства.

"Это не было случайной атакой на пригород, где живут богачи. Удар пришелся по локациям участников психологической войны российско-украинского конфликта и впервые достиг московских кварталов", — прокомментировал главный операционный директор Strider Technologies Эрик Левеск.

Ранее писали, где падали беспилотники, запущенные по Москве 30 мая. Министерство обороны РФ заявило, что военные сбили все 8 летательных аппаратов, однако некоторые из них попали в жилые дома, о чем свидетельствуют фотографии и видео очевидцев. Один из дронов поразили в 10 минутах езды от резиденции президента России Владимира Путина "Ново-Огарево" в деревне Усово, еще один — над элитным поселком "Рублевка".

Как считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко, 30 мая беспилотники врезались в жилые дома в Москве из-за работы российских средств РЭБ. Он обратил внимание, что Минобороны заявили о подавлении трех дронов — именно столько ударили по зданиям.