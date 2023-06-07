Атака дронів у Москві: цілилися по домівках російських розвідників, — експерти

Як мінімум одну будівлю, яка постраждала від удару безпілотника, пов'язують зі Службою зовнішньої розвідки РФ.

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Безпілотники, які атакували Московську область 30 травня, могли направити на будинки співробітників Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР). Про це 6 червня повідомило американське видання NBC News, посилаючись на обізнані джерела.

Один американський чиновник, який обіймає високу посаду, і представник Конгресу США кажуть, що ударні безпілотники, найімовірніше, націлили на житло офіцерів російської розвідки в Москві. Дослідники з компанії Strider Technologies, яка вивчає дані з відкритих джерел, встановили: щонайменше одна з житлових будівель, пошкоджених під час нещодавнього нальоту безпілотників, пов'язана з розвідниками.

За інформацією аналітиків, будинок належав одній із державних установ РФ, що укладає контракти з військовою частиною російською, яка, зокрема, є прикриттям для СЗР. Напевно невідомо, чи постраждав хоч один співробітник розвідувального відомства.

"Це не було випадковою атакою на передмістя, де живуть багатії. Удар зазнав локацій учасників психологічної війни російсько-українського конфлікту і вперше досяг московських кварталів", — прокоментував головний операційний директор Strider Technologies Ерік Левеск.

Раніше писали, де падали безпілотники, запущені по Москві 30 травня. Міністерство оборони РФ заявило, що військові збили усі 8 літальних апаратів, проте деякі з них влучили у житлові будинки, про що свідчать фотографії та відео очевидців. Один із дронів уразили за 10 хвилин їзди від резиденції президента Росії Володимира Путіна "Ново-Огарьово" у селі Усово, ще один — над елітним селищем "Рубльовка".

Як вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, 30 травня безпілотники врізалися у житлові будинки у Москві через роботу російських коштів РЕБ. Він звернув увагу, що Міноборони заявили про придушення трьох дронів — саме стільки уразили будинки.