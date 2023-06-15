Натрий-ионные батареи станут массовыми: КНР займется их производством для электрокаров
Такой тип батарей гораздо дешевле, безопасней и поможет в массовом производстве компактных городских авто.
FinDreams, аккумуляторное подразделение китайского автомобильного конгломерата BYD, создает совместное предприятие с Huaihai Holding Group, чтобы стать крупнейшим в мире поставщиком натрий-ионных аккумуляторов для небольших электромобилей, сообщает Electrek. Компания Build Your Dreams (BYD) в настоящее время является вторым по величине автопроизводителем в мире после Tesla.
Несмотря на все инновации, пока что именно литий-ионные аккумуляторы остаются отраслевым стандартом для "зеленого" транспорта, но у них множество недостатков: экологичность, относительно долгая зарядка и взрывоопасность.
А вот натрий-ионные батареи пусть и быстрее расходуют заряд и меньше по объему, зато более безопасны и отлично подходят для небольших авто или мотоциклов. Активное производство натрий-ионных зарядных элементов взяла на себя компания CATL, но BYD хочет обогнать конкурента.
Этот тип аккумуляторов значительно дешевле, ведь их основной компонент (натрий) более распространен, чем литий. Химия идеально подходит для небольших электромобилей, которые обычно обеспечивают меньший запас хода и имеют меньший спрос на ежедневную мобильность — поэтому компании сосредотачиваются на этом сегменте.
Возможно, не США с их огромными территориями, но более компактная Европа может стать привлекательным рынком для дешевых маленьких электрокаров, работающих на натрий-ионных батареях, да и огромные мегаполисы Китая так же нуждаются в доступных батареях для перемещения внутри городов на компактном транспорте, в том числе автомобилях и мопедах доставки.
На данный момент неясно, какой уровень плотности энергии обеспечат новые аккумуляторы BYD или в каком электромобиле мы можем впервые увидеть их применение. Однако такое соглашение дает понятный сигнал, что все больше крупных корпораций заинтересованы именно в таком виде аккумуляторов.
Ранее Фокус рассказывал о том, что ученые устранили основной недостаток твердотельных батарей: они лучше литий-ионных.