Натрий-ионные батареи станут массовыми: КНР займется их производством для электрокаров

Такой тип батарей гораздо дешевле, безопасней и поможет в массовом производстве компактных городских авто.

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FinDreams, аккумуляторное подразделение китайского автомобильного конгломерата BYD, создает совместное предприятие с Huaihai Holding Group, чтобы стать крупнейшим в мире поставщиком натрий-ионных аккумуляторов для небольших электромобилей, сообщает Electrek. Компания Build Your Dreams (BYD) в настоящее время является вторым по величине автопроизводителем в мире после Tesla.

Несмотря на все инновации, пока что именно литий-ионные аккумуляторы остаются отраслевым стандартом для "зеленого" транспорта, но у них множество недостатков: экологичность, относительно долгая зарядка и взрывоопасность.

А вот натрий-ионные батареи пусть и быстрее расходуют заряд и меньше по объему, зато более безопасны и отлично подходят для небольших авто или мотоциклов. Активное производство натрий-ионных зарядных элементов взяла на себя компания CATL, но BYD хочет обогнать конкурента.

CATL уже выпускает подобные батареи, но BYD хочет обогнать конкурента Фото: CATL

Этот тип аккумуляторов значительно дешевле, ведь их основной компонент (натрий) более распространен, чем литий. Химия идеально подходит для небольших электромобилей, которые обычно обеспечивают меньший запас хода и имеют меньший спрос на ежедневную мобильность — поэтому компании сосредотачиваются на этом сегменте.

Возможно, не США с их огромными территориями, но более компактная Европа может стать привлекательным рынком для дешевых маленьких электрокаров, работающих на натрий-ионных батареях, да и огромные мегаполисы Китая так же нуждаются в доступных батареях для перемещения внутри городов на компактном транспорте, в том числе автомобилях и мопедах доставки.

На данный момент неясно, какой уровень плотности энергии обеспечат новые аккумуляторы BYD или в каком электромобиле мы можем впервые увидеть их применение. Однако такое соглашение дает понятный сигнал, что все больше крупных корпораций заинтересованы именно в таком виде аккумуляторов.

Ранее Фокус рассказывал о том, что ученые устранили основной недостаток твердотельных батарей: они лучше литий-ионных.