Натрій-іонні батареї стануть масовими: КНР займеться їх виробництвом для електрокарів
Такий тип батарей набагато дешевше, безпечніший і допоможе у масовому виробництві компактних міських авто.
FinDreams, акумуляторний підрозділ китайського автомобільного конгломерату BYD, створює спільне підприємство з Huaihai Holding Group, щоб стати найбільшим у світі постачальником натрій-іонних акумуляторів для невеликих електромобілів, повідомляє Electrek. Компанія Build Your Dreams (BYD) зараз є другим за величиною автовиробником у світі після Tesla.
Попри всі інновації, поки що саме літій-іонні акумулятори залишаються галузевим стандартом для "зеленого" транспорту, але мають безліч недоліків: екологічність, відносно довга зарядка і вибухонебезпечність.
А ось натрій-іонні батареї хай і швидше витрачають заряд і менше за обсягом, зате безпечніші і відмінно підходять для невеликих авто або мотоциклів. Активне виробництво натрій-іонних зарядних елементів взяла на себе компанія CATL, але BYD хоче випередити конкурента.
Цей тип акумуляторів значно дешевший, адже їхній основний компонент (натрій) більш поширений, ніж літій. Хімія ідеально підходить для невеликих електромобілів, які зазвичай забезпечують менший запас ходу і мають менший попит на щоденну мобільність, тому компанії зосереджуються на цьому сегменті.
Можливо, не США з їхніми величезними територіями, але компактніша Європа може стати привабливим ринком для дешевих маленьких електрокарів, що працюють на натрій-іонних батареях, та й величезні мегаполіси Китаю так само потребують доступних батарей для переміщення всередині міст на компактному транспорті, в тому числі автомобілів та мопедів доставки.
На цей час неясно, який рівень густини енергії забезпечать нові акумулятори BYD або в якому електромобілі ми можемо вперше побачити їх застосування. Однак така угода дає зрозумілий сигнал, що все більше великих корпорацій зацікавлені саме у такому вигляді акумуляторів.
Раніше Фокус розповідав про те, що вчені усунули основний недолік твердотільних батарей : вони кращі за літій-іонні.