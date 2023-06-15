Натрій-іонні батареї стануть масовими: КНР займеться їх виробництвом для електрокарів

Такий тип батарей набагато дешевше, безпечніший і допоможе у масовому виробництві компактних міських авто.

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FinDreams, акумуляторний підрозділ китайського автомобільного конгломерату BYD, створює спільне підприємство з Huaihai Holding Group, щоб стати найбільшим у світі постачальником натрій-іонних акумуляторів для невеликих електромобілів, повідомляє Electrek. Компанія Build Your Dreams (BYD) зараз є другим за величиною автовиробником у світі після Tesla.

Попри всі інновації, поки що саме літій-іонні акумулятори залишаються галузевим стандартом для "зеленого" транспорту, але мають безліч недоліків: екологічність, відносно довга зарядка і вибухонебезпечність.

А ось натрій-іонні батареї хай і швидше витрачають заряд і менше за обсягом, зате безпечніші і відмінно підходять для невеликих авто або мотоциклів. Активне виробництво натрій-іонних зарядних елементів взяла на себе компанія CATL, але BYD хоче випередити конкурента.

CATL вже випускає подібні батареї, але BYD хоче випередити конкурента Фото: CATL

Цей тип акумуляторів значно дешевший, адже їхній основний компонент (натрій) більш поширений, ніж літій. Хімія ідеально підходить для невеликих електромобілів, які зазвичай забезпечують менший запас ходу і мають менший попит на щоденну мобільність, тому компанії зосереджуються на цьому сегменті.

Можливо, не США з їхніми величезними територіями, але компактніша Європа може стати привабливим ринком для дешевих маленьких електрокарів, що працюють на натрій-іонних батареях, та й величезні мегаполіси Китаю так само потребують доступних батарей для переміщення всередині міст на компактному транспорті, в тому числі автомобілів та мопедів доставки.

На цей час неясно, який рівень густини енергії забезпечать нові акумулятори BYD або в якому електромобілі ми можемо вперше побачити їх застосування. Однак така угода дає зрозумілий сигнал, що все більше великих корпорацій зацікавлені саме у такому вигляді акумуляторів.

Раніше Фокус розповідав про те, що вчені усунули основний недолік твердотільних батарей : вони кращі за літій-іонні.