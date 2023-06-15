Украинский дрон со взрывчаткой атаковал Беларусь, — Погранкомитет РБ (видео)

Как уверяют пограничники, БПЛА удалось сбить в небе с помощью стрелкового оружия — он взорвался после попадания пули в боевую часть. Вероятной целью считают нефтепровод "Дружба".

Белорусские пограничники сбили якобы украинский боевой беспилотник в Гомельской области. Подробности 15 июня сообщила в Telegram пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.

Как уверяет ведомство, в конце мая пограничники услышали звук двигателя, а затем увидели в небе над Лоевским районом дрон, который летел со стороны Украины вглубь белорусской территории. Военные открыли огонь из стрелкового оружия, а в результате попадания произошел взрыв.

Погранкомитет отмечает, что специалисты собрали на месте падения БПЛА множество металлических элементов и провели взрывотехническую экспертизу. Они пришли к выводу, что попадание пули заставило взорваться боеприпас, закрепленный на борту беспилотника. Правоохранители начали проверку и ведут следственные действия.

Обломок дрона, якобы сбитого в Гомельской области Беларуси Обломок дрона, якобы сбитого в Гомельской области Беларуси

Как пишет российское медиа Mash, украинские войска впервые "атаковали" Беларусь дроном-камикадзе, начиненным взрывчаткой. Предполагается, что ВСУ могли направить дрон на участок международного нефтепровода дружба в Гомельской области, однако повреждения удалось предотвратить.

В конце февраля дроны-камикадзе атаковали аэродром "Мачулищи" в Беларуси. Как признал президент Александр Лукашенко, диверсант, завербованный украинскими спецслужбами, запустил два небольших летательных аппарата, которые нанесли удар по военному самолету А-50.

В мае белорусские пограничники опозорились, сбивая украинский дрон. Солдаты под командованием офицера открыли огонь по разведывательному БПЛА рядом с границей, но так и не смогли попасть.

Писали также, как военные из Беларуси тренировались сбивать БПЛА холостыми патронами из автоматов АК-74. Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" пришла к выводу, что вместо реальных учений армейцы устроили "очередную показуху" на камеру.