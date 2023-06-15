Квантовые компьютеры станут более доступными: IBM устранила ошибки без "лишних кубитов" (видео)

Теперь для квантовых вычислений не нужны очень сложные лабораторные условия с низкими температурами и большим количеством поддерживающих кубитов.

Компания IBM совместно с коллегами из университета Беркли разработали особый вид алгоритмов оптимизации квантовых вычислений, сообщает insideHPC. Это поможет избежать ошибок в квантовых расчетах, которые возникали из-за внешних шумов.

Специалисты компании на практике доказали, что в масштабных вычислениях с применением более 100 кубитов можно без лишних затрат и усилий обеспечить классическую точность. Ранее Google заявляла, что для этого придется каждый логический кубит оснастить поддержкой в 1000 физических кубитов, чтобы полностью нивелировать возможные ошибки. Это значит, что для постройки такого квантового компьютера понадобится огромный стадион с криогенным оборудованием и своя отдельная электростанция.

В IBM разработали особый вид алгоритмов оптимизации квантовых вычислений Фото: IBM

Однако свежие исследования ученых IBM и Беркли доказали, что можно исправлять ошибки алгоритмически без использования значительного числа физических кубитов. Для теста IBM использовала 127-кубитовый процессор Eagle и продемонстрировала динамику спинов в модели материала с магнитными свойствами. Модель демонстрировала намагниченность материала.

Для проверки точности одновременно запустили моделирование на классических суперкомпьютерах. По мере увеличения масштаба модели квантовый компьютер продолжал выдавать точные результаты даже тогда, когда классические методы вычислений перестали справляться с задачей.

По словам ученых, такое моделирование уже критически важно для продвижения разработок в материаловедении, фармацевтике, логистике и других отраслях.

Ранее Фокус рассказывал о том, что появился квантовый компьютер, который в 180 млн раз быстрее любого суперкомпьютера.