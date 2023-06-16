Аккумулятор на колесах и с пулеметом: как его применят военные в бою (видео)

Такой аккумулятор также поможет в оптимизации логистики, защитит от перебоев в подаче электроэнергии во время миссий

В ближайшее время многотонный колесный аккумулятор пройдет испытания в полевых условиях в рамках программы по снижению зависимости от ископаемого топлива, пишет defenseone.com.

Военные получат несколько комплектов мобильных батарей ATeMM от компании Plasan. По словам Пола Фарнана, первого заместителя помощника министра обороны США, 25-я пехотная дивизия специально запросила это устройство для снижения расхода топлива, и это будет первое армейское подразделение, которое проведет такие испытания.

ATeMM — это колесный многотонный аккумуляторный блок с дизельным зарядом, имеющий мощность 47 кВтч. Для сравнения: в среднем одному американскому домохозяйству достаточно 30 кВтч в течение суток. Батареей можно управлять с помощью пульта дистанционного управления, так ее можно прикрепить к транспортному средству для того, чтобы проще было перевозить. Некоторые модели подобных батарей от Plasan вооружены пулеметами.

По словам Фарнана, военные часто сталкиваются с проблемой "выработки электроэнергии на поле боя". Такой аккумулятор также поможет в оптимизации логистики, защитит от перебоев в подаче электроэнергии во время миссий. Он сможет подзарядить средства связи, малогабаритные средства РЭБ, небольшие дроны, автомобильные аккумуляторы.

Кроме того, как уже говорилось выше, военные хотят уменьшить потребление горючего. Очень часто логистические конвои, доставляющие бензин, становятся мишенями противника. Если использовать электронную военную технику, мощные аккумуляторы помогут обойтись без топлива. Так, стало известно, что в армии США стараются использовать электромобили как можно чаще. Их бесшумные двигатели идеально подходят для того, чтобы незаметно окружить силы противника. По словам Фарнана, в начале 2025 года Национальный учебный центр в Форт-Ирвине получит шесть электрических пехотных машин. "Армия надеется перейти на электромобили, пополнив ими нетактический парк, к 2035 году в соответствии со своей климатической стратегией на 2022 год", — говорится в статье.

Российские и иранские хакеры в прошлом исследовали энергосистему США, и эксперты говорят, что она также уязвима для атак со стороны КНР. РФ, в частности, продемонстрировала свои возможности, взломав украинские сети с помощью кибератак в 2015 году, а затем попытавшись разрушить их с помощью ракетных ударов с начала своего вторжения в Украину в 2022 году. Но военные могут снизить зависимость от гражданских энергосетей, развернув собственные микросети на военных объектах. Это сделает базы более экологичными, а также более устойчивыми к стихийным бедствиям и атакам на инфраструктуру США, пишет СМИ. По словам Фарнана, армия США намерена закончить проект по созданию микросетей для всех военных баз к 2035 году.

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