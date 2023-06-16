"Сможет купить любой": напуганным россиянам пообещали мобильные детекторы дронов

Атаки БПЛА на Москву и другие регионы РФ заставили россиян задуматься о средствах защиты. Один из производителей намерен продавать устройства, засекающие беспилотники в 500 м.

В России частная космическая компания SR Space создает переносное устройство для обнаружения беспилотников. Об этом генеральный директор предприятия Олег Мансуров рассказал российскому агентству "ТАСС" во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

По его словам, в России появился большой запрос на устройства обнаружения БПЛА. У SR Space уже якобы есть несколько собственных проектов, которые проходят испытания. А уже через несколько месяцев компания обещает выпустить на рынок коммерческий прибор, который "сможет купить любой гражданин Российской Федерации".

Как уверяет Олег Мансуров, переносной детектор будет засекать дроны на расстоянии около 500 м от пользователя. Устройство также сможет показывать направление полета. Такой разработкой, отметил гендиректор SR Space, уже заинтересовались и российские силовые ведомства.

30 мая беспилотники массово атаковали Москву, повредив три жилых дома. После этого россияне боятся прилета БПЛА и не доверяют собственной системе противовоздушной обороны.

Вскоре появилась информация, что жители России начали массово скупать антидроновые ружья в надежде самостоятельно защищаться от воздушных угроз. В онлайн-магазинах появилось множество предложений, продавцы даже обещают скидки в 20%. Эксперты же предупреждают, что россияне, вооруженные такими средствами, могут лишь навредить себе или соседям.

Беспилотники атакуют не только Москву, но и другие регионы России. 9 июня сообщалось, будто четыре дрона-камикадзе нанесли удар по селу в Белгородской области, в результате один человек получил ранение.