Навредят сами себе: россияне скупают антидроновые ружья после атаки БПЛА в Москве

Спрос на средства борьбы с БПЛА резко вырос, а продавцы предлагают модели от $1600 до $25 000, заманивая москвичей скидками в 20%.

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Жители России массово покупают антидроновые ружья после массовой атаки беспилотников в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его информации с 30 мая в Москве фиксируют всплеск продаж антидроновых систем, в первую очередь — ружей. Информацию также подтвердил представитель компании Detector Systems, занимающейся продажей средств для борьбы с БПЛА.

Как заметило медиа Mash, российские предприниматели разместили на интернет-ресурсах много объявлений о продаже антидроновых ружей. Они предлагают устройства из разных ценовых сегментов: от "Гарпии" за 140 тыс. рублей ($1600) и "Парс" за 500 тыс. рублей ($6100) до премиальных моделей за 2 млн рублей (около $25 000). Продавцы уверяют, что делают скидки в размере 10-20%.

Антидроновые ружья — это устройства, которые излучают направленные радиоволны, создающие помехи в работе беспилотных летательных аппаратов. Они подавляют сигнал управления между операторами и дронами, в результате чего последние садятся на землю или же продолжают лететь, пока не сядет аккумулятор, а потом падают. Внешне "ружья" напоминают стрелковое оружие и работают по похожему принципу — нужно нацелиться и нажать на спусковой крючок.

По словам военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, применение такого средства радиоэлектронной борьбы над населенными пунктами да еще и необученными гражданскими операторами довольно опасно, поскольку дрон, потерявший управление, может упасть на чей-то дом или на людей снаружи. Фокус также писал, что дальнобойные ударные беспилотники летают не под управлением пилота, а по заданному маршруту — в таком случае ружье не собьет БПЛА, хотя может немного сбить его с курса, подавив спутниковую навигацию. Некоторые модели имеют запасную иннерциальную систему позиционирования, которая ориентируется на компасы, барометры и другие встроенные датчики.

30 мая дроны массово атаковали Москву и Подмосковье. Жители Московской области заметили в небе несколько моделей беспилотников, СМИ насчитали от 25 до 35 летательных аппаратов, хотя Минобороны заявило о 8, и все якобы удалось сбить.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание, что российские войска заставили дроны столкнуться с жилыми домами. Как заявило Минобороны, три БПЛА удалось подавить средствами РЭБ, именно столько же врезались в здания в Москве и Подмосковье. Эксперт предположил, что их попросту сбили с курса.