Дрон Punisher "наказывает" ВС РФ: создатель БПЛА объяснил, как он поражает цели (видео)

Беспилотник создан специально для Сил специальных операций, он обладает хорошей дальностью полета и очень высокой скоростью — разгоняется почти до 200 км/ч.

Украинская компания UA Dynamics производит ударные беспилотники Punisher ("Каратель") для уничтожения оккупантов. Директор предприятия Максим Музыка рассказал об особенностях летательного аппарата изданию Vector Media.

Существует два основных типа беспилотников: мультикоптеры и планеры (напоминают самолеты). Мультикоптеры особенно активно применяются на войне в Украине, но они летают недалеко — максимум на 10 км, и действуют в основном на передовой. Punisher имеет конструкцию планера, что позволяет ему преодолевать до 45 км в один конец и наносить удары гораздо дальше.

По словам Максима Музыки, UA Dynamics создала ударный беспилотник специально для задач Сил специальных операций, когда нужно незаметно подлететь, атаковать цель и быстро вернуться. Скорости "Карателю" не занимать — он разгоняется до 198 км/ч. Партнеры компании не верят, что такое возможно, пока лично не увидят на полигонах.

"Вы можете знать, что он где-то над вашей головой, но не будете его видеть или слышать", — поделился разработчик.

Еще одним важным преимуществом Punisher создатели считают удачное соотношение цены и качества, ведь поражение одной цели обходится всего в $100-200. Военные экономят, поскольку дрон можно использовать многократно, сбрасывая сотни бомб на головы россиян.

Беспилотник оснащен баллистическим калькулятором, который обеспечивает точность сброса неуправляемых боеприпасов с отклонением максимум в четыре метра, при этом осколки разлетаются на расстояние до 36 м. Приоритетными целями Punisher считаются важные неподвижные объекты: командные пункты, подразделения ПВО и радиоэлектронной борьбы, склады боеприпасов и топлива, машины командной связи и казармы.

Cделать качественный беспилотник, подобный "Карателю", очень тяжело. Как объяснил Максим Музыка, нужно не только потратить сотни тысяч долларов на разработку и испытания, но еще и сделать производство экономически выгодным. Punisher может быть намного совершеннее, но украинское предприятие просто не потянет его стоимость. К тому же, многие детали и так приходится заказывать из-за рубежа и ждать по нескольку месяцев.

"Да, Punisher – не идеален, его можно было бы сделать в 10 раз лучше. Например, поставить суперкамеру, которая будет стоить $300 000. Но вопрос – зачем? Молоток хорош как молоток – и если сменить деревянную ручку на серебряную, ни его функция, ни ее эффективность не изменятся", — высказался директор.

Ранее представитель UA Dynamics Максим Субботин рассказал о другой особенности дрона Punisher — очень быстрой перезарядке. Военные могут за считанные минуты закрепить новые боеприпасы вместо потраченных, подобрав наиболее подходящий тип снарядов для выполнения поставленной задачи.