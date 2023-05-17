Можно перезаряжать на поле боя: в чем "фишка" дрона Punisher (видео)

Один из разработчиков БПЛА рассказал, в чем его главные преимущества и за что этот многоцелевой беспилотник так нравится нашим военным.

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Дроны Punisher – одна из успешнейших украинских разработок, которая оснащена уникальным функционалом недоступным для других БПЛА, рассказал в интервью каналу 24 один из участников команды UA Dynamics Максим Субботин. По его словам, Punisher – самый тихий дрон на сегодня, но далеко не в этом его главная "фишка".

Основной уникальной функцией украинского БПЛА является его многоразовость и быстрая перезарядка широким спектром боеприпасов. Поскольку в качестве "обоймы" для дрона используется специальный контейнер, то запустив дрон оператор тут же может начать готовить очередной из них, положив в него любые нужные ему боеприпасы для выполнения той или иной задачи. Отработав по одной цели, дрон может начать бомбить другие, а когда закончатся боеприпасы – вернуться за свежей "порцией" и всего за пару минут снова отправиться в полет. "Вы можете это делать пока вам не надоест или пока не закончатся оккупанты", — говорит Максим.

С помощью специальных контенйеров дрон можно оснастить различными боеприпасами Фото: Скриншот

А еще Punisher – это хирургический инструмент с высокой точностью. "Фактически мы говорим о снайперском выстреле на 45 километров", — подчеркивает Максим.

По его словам, бойцы ВСУ выстраиваются в очередь за этим дроном. Проект Brave Inventors, в котором участвует Субботин, получает несколько заявок ежедневно на поставку Punisher. Проект так же отправляет военным около 400 – 500 контейнеров в месяц, а летом это количество достигает 1,5 тыс. в месяц. Такое количество необходимо для 42 экипажей, которые сейчас работают с комплексами Punisher.

Интервью с Максимом Субботиным

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