Можна перезаряджати на полі бою: у чому "фішка" дрону Punisher (відео)

Один із розробників БПЛА розповів, у чому його головні переваги й за що цей багатоцільовий безпілотник так подобається нашим військовим.

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Дрони Punisher – одна з найуспішніших українських розробок, яка оснащена унікальним функціоналом недоступним для інших БПЛА, розповів в інтерв'ю каналу 24 один з учасників команди UA Dynamics Максим Суботін. За його словами, Punisher — найтихіший дрон на сьогодні, але далеко не в цьому його головна "фішка".

Основною унікальною функцією українського БПЛА є його багаторазовість та швидке перезаряджання широким спектром боєприпасів. Оскільки як "обойма" для дрона використовується спеціальний контейнер, то запустивши дрон оператор відразу може почати готувати черговий з них, поклавши в нього будь-які потрібні боєприпаси для виконання того чи іншого завдання. Відпрацювавши по одній цілі, дрон може почати бомбити інші, а коли закінчаться боєприпаси — повернутися за свіжою "порцією" і всього за кілька хвилин знову вирушити у політ. "Ви можете це робити поки вам не набридне або поки не закінчаться окупанти", — каже Максим.

За допомогою спеціальних контейєрів дрон можна оснастити різними боєприпасами Фото: Скриншот

А ще Punisher – це хірургічний інструмент із високою точністю. "Фактично ми говоримо про снайперський постріл на 45 кілометрів", — наголошує Максим.

За його словами, бійці ЗСУ вишиковуються в чергу за цим дроном. Проєкт Brave Inventors, у якому бере участь Суботін, отримує кілька заявок щодня на постачання Punisher. Проєкт також відправляє військовим близько 400 – 500 контейнерів на місяць, а влітку ця кількість сягає 1,5 тис. на місяць. Така кількість необхідна для 42 екіпажів, які зараз працюють із комплексами Punisher.

Інтерв'ю з Максимом Суботіним

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