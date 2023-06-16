"Работают партизаны": БПЛА разнес комплекс "Муром-П" в Белгородской области (видео)

Российские военные растерялись, лишившись своих "глаз" на границе с Украиной.

Дрон-камикадзе уничтожил станцию наблюдения "Муром-П" в Белгородской области России 15 июня. Государственная пограничная служба Украины показала видеозапись происшествия в Telegram.

Россияне установили "Муром-М" на вершине водонапорной башне в одном из населенных пунктов Белгородской области, который, вероятно, находится неподалеку от границы с Украиной. Неизвестные запустили FPV-дрон, который врезался точно в оборудование и взорвался.

"Работают белгородские партизаны", — прокомментировала Госпогранслужба.

Пресс-служба ведомства обратила внимание на поведение российских военных, которые оказались неподалеку. Они в растерянности смотрели на место взрыва и вскинули автоматы, хотя стрелять было не по кому, но не додумались уйти с проезжей части и найти укрытие.

Комплексы "Муром" разработала и поставляет ВС РФ российская компания "Стилсофт". Как пишет государственная организация "Рособоронэкспорт", система автономно и круглосуточно собирает разведданные в реальном времени, используя оптическую и тепловизионную камеры.

Днем она замечает людей или автомобили на расстоянии до 10 км, ночью — на расстоянии 4 и 8 км соответственно. Известно, что россияне устанавливают их на границе с Украиной, чтобы следить за действиями Сил обороны.

Сигналы о появлении в "поле зрения" людей или других объектов поступают на специальную станцию и отображаются на мониторе со скоростью до 8 Мбит/с. Расчет из трех человек может развернуть комплекс за два часа, выгрузив оборудование из транспортных кейсов. Питается "Муром" от аккумуляторов.

Недавно дроны массово атаковали комплексы наблюдения, средства РЭБ и РЭР в Белгородской и Курской областях. Среди жертв беспилотников больше всего было комплексов "Муром", которые россияне установили на вышках сотовой связи.

Писали также, что бойцы 66 бригады ВСУ поразили российский "Муром-М" из ПТРК. Им удалось попасть ракетой на значительном расстоянии и лишить ВС РФ комплекса наблюдения.