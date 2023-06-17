Секретная функция Google устраивает хаос на экране: как ее запустить и зачем это нужно

Пользователь может непроизвольно перемещать кнопки, слова и даже картинки, но ничего полезного в этом нет.

Команда Google добавила в поисковую систему секретную функцию, которая может устроить хаос на экране компьютера или смартфона. Об этом стало известно британскому таблоиду Daily Mail.

Google часто делает "пасхалки" — креативные отсылки на различные явления. Как оказалось, недавно разработчики решили напомнить о японской видеоигре Katamari Damacy, которая скоро будет отмечать 20-летний юбилей. Если ввести слово "Katamari" в поисковую строку, то появится обычная выдача, но с анимированным изображение прыгающего мячика. Если нажать на него, то возникнет "волшебный" шар, который притягивает к себе любые слова или картинки.

Управлять шаром-катамари на ПК можно стрелочками на клавиатуре или мышкой, а также движениями пальца на сенсорном экране. На самом деле это необычная игра-головоломка, цель которой — собрать все элементы и очистить поле. На первый взгляд задача кажется простой, но она становится все сложнее и сложнее. по мере того, как мячик набирает скорость, а объектов для захвата стоновится меньше. В какой-то момент на экране может возникнуть полная неразбериха, а самое главное — ссылки перестанут открываться.

Шар Katamari в поисковике Google Фото: Скриншот

Katamari Damacy была создана японским разработчиком Кэйты Такахаси и впервые выпущена в 2004 году для консоли PlayStation 2 компанией Namco. В 2018 году игра была переиздана под названием Katamari Damacy REROLL для Nintendo Switch и Windows с использованием игрового движка Unity. По сюжету маленькому принцу необходимо восстановить случайно уничтоженные звезды и луну, а для этого необходимо собирать разные объекты с помощью специального шара под названием "Катамари". Когда шар становится достаточно большим, то превращается в звезду.

Недавно Google добавил искусственный интеллект, который примерит на человека любой наряд. Это поможет пользователям подобрать себе новую одежду или попробовать другой стиль прямо из дома.

Ранее создатель почты Gmail Пол Бакхейт спрогнозировал будущее Google. По его мнению, совсем скоро классические поисковые системы перестанут существовать, ведь их вытеснят чат-боты на основе ИИ.