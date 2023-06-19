Аккумулятор в смартфоне можно будет поменять на новый: как это работает

К 2030 году в Евросоюзе 73% всех аккумуляторов должны иметь возможность быстрой переработки.

Европарламент принял закон, по которому производители любой техники содержащей аккумуляторы будут обязаны создавать свою продукцию так, что бы пользователи и сервисные центры могли быстро менять и отправлять на переработку изношенные батареи, сообщается на сайте организации. На сегодня в ЕС 47% батарей перерабатывается и это число к 2030 году должно достичь 73%.

Самым радостным для рядовых потребителей станет то, что модели смартфонов, которые поставляются на рынок Европы, должны иметь заднюю съемную панель, чтобы владельцы самостоятельно и без обращения в СЦ могли заменить вышедший из строя аккумулятор.

Изношенная батарея – вторая по необходимости причин (после падения) покупки купить нового устройство, что, в свою очередь, подстегивает выпуск все большего и большего аппаратов, а это негативно влияет на экологию. К тому же, стоимость замены стоит не дешево.

Теперь все аккумуляторы должны будут иметь маркировку, отражающую их углеродный след, чтобы их воздействие на окружающую среду было более прозрачным. Это будет обязательным для аккумуляторов для электромобилей (EV), аккумуляторов для легких транспортных средств (LMT) и перезаряжаемых промышленных аккумуляторов емкостью более 2 кВтч. Кроме того, правило распространяется на весь срок службы батареи и гарантирует, что новые батареи будут содержать минимальное количество определенного токсичного сырья.

По прогнозам европейских экспертов, к 2030 году на дорогах ЕС будет не менее 30 миллионов электромобилей. Хотя ожидается, что электромобили значительно сократят выбросы парниковых газов, у них есть отрицательная сторона, наносящая ущерб окружающей среде: их батареи.

Ранее Фокус писал, что натрий-ионные батареи станут массовыми: КНР займется их производством для электрокаров.