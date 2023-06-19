Ученые создали альтернативу GPS: сможет показывать точные координаты даже под землей

Технология "мюометрической беспроводной навигационной системы" (MuWNS) очень важна в зонах природных катаклизмов.

Японские инженеры хотят кардинально улучшить систему глобального позиционирования с помощью отслеживания частиц мюонов, которые появляются после прохождения солнечных лучей через атмосферу Земли, сообщает New Atlas. Эти мюоны проходят через любую твердую поверхность, а значит навигационное оборудование будет лишено главного недостатка – необходимости нахождения на открытом пространстве для связи со спутниками.

Самое важно, что подтвержденная японскими учеными концепция мюометрической беспроводной навигационной системы позволяет определять объекты под землей и под водой. Ключевым моментом MuWNS является то, что "сигналы", которые она отслеживает, представляет собой непрекращающийся "дождь" мюонов: каждый квадратный метр земной поверхности каждую минуту забрасывается примерно 10 000 мюонов.

Принцип действия мюометрической беспроводной навигационной системы Фото: Соцсети

С помощью специальных датчиков ученым удалось добиться хорошей точности в зданиях с подвалами – от 2 до 25 м в зависимости от глубины и скорости человека. И хотя до практического применения подобных технологий еще далеко, но недостатки системы специалисты уже исправляют. Например, они хотят повысить точность за счет атомных часов, которые пока слишком дороги для широкого использования. Еще один недостаток устройств – определение движения постфактум, а ученым нужно добиться, что бы движение объектов или людей фиксировалось и отображалось в режиме реального времени.

Но японские исследователи верят, что в один прекрасный день эта технология может помочь расширить возможности GPS в тех областях, где она в настоящее время не работает должным образом.

Ранее Фокус писал, что ученые хотят создать интернет для Солнечной системы.