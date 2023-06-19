Бойцы ВСУ получат компактные средства РЭБ для борьбы с дронами ВС РФ: что известно

Проект Antidrone.cc из Мукачево ожидает поставку специальных антенн и сразу отправит партию РЭБ на фронт для наших героев.

Разработчики антидроновых систем Мукачево заявили, что в скором времени украинские военные получат компактные и универсальные средства РЭБ, которые помогут им бороться с дронами-камикадзе российских оккупантов. Соответствующую информацию с видеороликом представители Antidrone.cc разместили у себя в фейсбуке.

Портативное устройство РЭБ имеет защиту по стандарту IP65, т.е. защищено от дождя и брызг воды и работает на универсальном частотном диапазоне 900 МГц. Модель уже полностью готова к производству, единственного, чего не хватает для масштабного запуска, – специальных антенн для передачи сигнала. Впрочем, пара готовых образцов с антеннами уже отправлены нашим бойцам на линию огня. Как только придут антенны (приблизительно к концу следующей недели), то еще 10 подобных аппаратов помогут ВСУ сбивать барражирующие боеприпасы российских оккупантов.

Две эти системы уже на фронте, еще 10 штук отправятся после получения специальных антенн Фото: Соцсети

Как работает устройство:

Активация по необходимости при нажатии и удержании выключателя;

Время непрерывной работы – до 4 мин., после чего режим 1 работа активности и 3 мин. перерыв;

Диапазон частот: 850-940 МГц;

Мощность передатчика: 30 Вт

Аккумулятор: 3 Ач

Автономность: 60 мин.

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