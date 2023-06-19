БПЛА MQ-9 Reaper усовершенствовали еще больше: чем дрон "расстроит" Россию и Китай

У дрона появились новые функции, что сделает его "идеальным".

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper ВВС США впервые совершил посадку на грунтовой полосе. Дрон также продемонстрировал способность перевозить небольшие, но важные грузы. Некоторые американские СМИ считают, что ВВС США ищут новые способы использования Reaper, после того, как он попал в руки россиян. Кроме того, США не хотят отставать от Китая или России в области беспилотных разработок.

Ранее MQ-9 не мог самостоятельно развертываться на взлетно-посадочных полосах, — требовалась помощь операторов, которые руководили разворотами, взлетом и посадкой. Однако теперь БПЛА способен приземлиться где угодно, даже в "неприспособленных" местах. И при этом контроль со стороны операторов не требуется. Недавние испытания показали, что MQ-9 можно запускать и пилотировать дистанционно, используя спутниковую связь, находясь вне прямой видимости и благодаря технологии автоматического взлета и посадки (ATLC). ATLC и применение разных сенсоров позволяют MQ-9 ориентироваться по контрольным точкам для того, чтобы взлететь или приземлиться.

Важно отметить, что БПЛА может сесть на любую твердую поверхность, т.е. идеально ровный для посадки не требуется. Это говорит о том, что MQ-9 Reaper сможет взлетать и приземляться в различных труднодоступных местах, что делает его еще более совершенным.

"Эта возможность [удаленная посадка на грунтовую полосу] будет иметь решающее значение в "завтрашнем бою" и идеально сочетается с концепцией Agile Combat Employment ВВС, которая направлена на повышение живучести и боевой мощи военной техники", — прокомментировал полковник Брайан Фланиган.

В ходе тестов беспилотник смог доставить туристическое снаряжение, которое использовалось в качестве полезной нагрузки. Военные хотели понять, можно и использовать аппарат для других целей, например, для доставки важных грузов. В будущем он мог бы доставлять медикаменты, запчасти для наземной техники, боеприпасы на поле боя. В общем, он мог бы помочь, если возникнут проблемы с логистикой или дозаправкой боевых разведывательных дронов, находящихся на задании, — им больше не нужно будет возвращаться на базу, так как MQ-9 сможет доставить топливо. Известно, что логистические конвои очень часто попадают под обстрелы, так как являются очень заметными мишенями для противника.

Еще одни преимуществом БПЛА является способность обеспечивать продолжительное наблюдение на средних высотах, а также возможность установки подвесных систем разных типов, при помощи которых он будет нести полезную нагрузку.

Ранее мы сообщали о том, что ВСУ успешно атаковали российские танки при помощи дронов.