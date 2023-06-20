"Филигранно минусуют": дроны ВСУ взорвали БМП и "тачанку" россиян (видео)

Подраздение "Совы" похвастались меткими ударами FPV-беспилотников, которые помогают украинскому контрнаступлению.

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского уничтожили российскую боевую технику с помощью дронов-камикадзе. Они показали результаты успешной работы на YouTube-канале.

Сначала бойцы подразделения ударных беспилотников "Совы" обнаружили боевую машину пехоты, которую россияне бросили посреди дороги с открытыми дверьми и люками. Оператор направил FPV-дрон камикадзе и нанес удар прямо под башню, чтобы оккупанты не смогли эвакуировать машину и вернуть ее в строй.

Насколько серьезные повреждения получила БМП, выяснить невозможно, поскольку видео обрывается в момент взрыва беспилотника, но в 36-й бригаде уверяют, что "филигранно минусуют вражескую технику". Дополнительной целью "Сов" стал российский пикап с крупнокалиберным пулеметом, установленным возле заднего борта в стиле "махновской тачанки".

Работа бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты им. Михаила Белинского

Недавно украинский дрон-камикадзе PEGAS+ утилизировал БМП оккупантов. Оператор СБУ метко попал башню, которая оторвалась от взрыва.

До этого 8-й батальон УДА "Аратта" дроном-камикадзе поразил БМП, обстреливающую украинские позиции. Машина была прикрыта системой динамической защиты, которая могла увеличить повреждения, полученные при ударе.