Новые функции браузера Chrome для iOS: как настроить и с толком использовать

Google продолжает совершенствовать свой браузер для пользователей iPhone и iPad добавляя в него полезный функционал.

Компания Google анонсировала крупные нововведения для пользователей "яблочной" техники в свежую версию мобильного браузера Chrome, сообщается в официальном блоге поисковика. Теперь его возможности значительно расширяться и браузер получит очень полезные инструменты.

Раньше приложение Google Lens было отдельной программой, но вскоре она интегрируется прямо в мобильный браузер. Например, камеру можно будет запустить прямо из него, если вам потребуется поиск каких-то предметов на фотографии. Причем поисковик тут же предложит найти необходимое в онлайн-магазине и покажет стоимость товара. Причем необязательно искать по картинкам онлайн, пользователю будет доступен поиск по собственным фотографиям из галереи снимков.

Chrome теперь может искать предметы на фото Фото: Скриншот И тут же предложит приобрести их онлайн Фото: Скриншот

Научился браузер переводить отдельный фрагмент текста на странице, ведь раньше он переводил ее только целиком. Правда пока что эта функция доступна только пользователям из США, но очень скоро доступ к ней получат все остальные.

Мобильный Chrome научился переводить только часть текста Фото: Скриншот Выделив необходимый отрывок Google Translate переведет его для вас Фото: Скриншот

Мобильный Chrome так же научился добавлять нужное событие прямо в ваше расписание в календаре. Для этого нужно удерживать палец на определенном фрагменте текста на сайте, указать день и время и выбрать специальный пункт в контекстном меню браузера.

На сайте с каким-либо мероприятием можно занести время и место к себе в календарь Фото: Скриншот Все нобходимые подробности будут тут же перенесены в расписание Фото: Скриншот

Улучшился и навигационный функционал браузера. Удерживая палец на каком-либо адресе на сайте, вы сможете просмотреть подробности на картах Google и при необходимости проложить маршрут к нужной точке.

Удерживая палец на адресе можно отобразить место на карте Фото: Скриншот Затем вы сможете просмотреть подробности нужного месторасположения Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что Google с помощью ИИ примерит на вас одежду: обещают, что найдется любой размер.