Оккупанты не спрячутся: новый ИИ усилит военные дроны на службе ВСУ (видео)

Система расшифровала видеозапись, записанную тепловизором беспилотника Teal 2, и правильно определила цели. По словам разработчиков, технология даст военным неоспоримое преимущество на поле боя.

Международная команда инженеров завершила второй этап разработки системы искусственного интеллекта для военного дрона Teal 2, который вскоре поставят Вооруженным силам Украины. Об этом оборонная компания из Пуэрто-Рико Red Cat Holdings сообщила в пресс-релизе, опубликованном на сайте Globenewswire.

Teal 2 — это беспилотник, разработанный Teal Drones, дочерней компанией Red Cat. В марте 2023 года она объявила о партнерстве с австралийской компанией Athena для разработки искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Последняя предоставила патент Red Cat лицензию на свою запатентованную систему компьютерного зрения, обеспечивающее очень быстрое отслеживание объектов и подробные данные о них. Кроме того, она отличает "своих" от "чужих" по инфракрасным маякам и другим маркерам.

Недавно партнеры испытали эту технологию во время ночных вылетов. Беспилотник Teal 2 записал видео на тепловизионную камеру, после чего ИИ от Athena успешно обнаружил и распознал цели, такие как люди и оружие. По мнению создателей, такая система позволит командирам быстро принимать решения на поле боя, получая информацию в реальном времени, и точнее наносить удары по противнику.

"Возможность компьютерного зрения в ночное время — это опция Teal 2, которую мы предоставляем пользователям, нуждающимся в ценных данных ночью. Изображения и идеи, которые дает технология Athena, выдающиеся. Возможности Athena по отслеживанию боевых действий и искусственный интеллект в сочетании с лучшим в своем классе беспилотником Teal дают бойцам огромное преимущество", — рассказал Джордж Матус, основатель и генеральный директор Teal Drones.

В мае Red Cat Holding заявила об отправке ВСУ 200 дронов Teal 2, который должны прибыть в июне. Вероятно, эти беспилотники получат технологию ИИ от Athena, которая помешает российским войскам прятаться на поле боя.

Ранее сообщали особенности и характеристики дрона Teal 2. По словам разработчиков, он оснащен высококлассной камерой и тепловизором, программным обеспечение военного класса, может летать в любое время суток и выполнять разные задачи.