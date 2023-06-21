Не довезли до фронта: дрон ВСУ уничтожил грузовик с оккупантами и боекомплектом (видео)

За последнее время рота "Ахиллес" и ее беспилотники нанесли российской армии ущерба на миллионы долларов.

Рота ударных беспилотных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожила грузовик россиян на Донбассе. Командир подразделения Юрий Федоренко опубликовал видеозапись атаки на своем Telegram-канале.

Грузовой автомобиль "УРАЛ" перевозил российских военных вместе с боекомплектом на Сватовско-Купянском участке фронта, когда бойцы ВСУ заметили его на проселочной дороге. FPV -дрон поразил машину прямо в кабину благодаря мастерству оператора. Последствия удара остались за кадром, но, вероятнее всего, грузовик так и не смог доехать до позиций россиян.

"Короткий Z-вояж, поражение вражеского УРАЛа", — прокомментировал Юрий Федоренко. — "Ювелирное управление FPV-дроном по движущейся цели".

Как накануне, 20 июня, рассказал в Telegram вице-премьер-министр Михаил Федоров, за последние два дня "Армия дронов" уничтожила российской техники на миллионы долларов, и большую роль в этом сыграла именно рота "Ахиллес". Им удалось поразить танк, ЗРК "Тор-М2К", БТР, командно-штабную машину "Кушетка-Б" и тот самый грузовик "УРАЛ", упомянутый выше.

Недавно ВСУ показали уничтожение грузовик УРАЛ с ЗУ-23-2. После удара дрона-камикадзе детонировали боеприпасы внутри машины, что бесповоротно вывело ее из строя.

В апреле дрон-камикадзе ВСУ взорвал российский "Урал" в Херсонской области. Грузовик ехал по одному из временно оккупированных населенных пунктов, когда беспилотник врезался ему в кабину.