Домашняя электростанция дает солнечную энергию и даже возможность заработать

По информации производителя, средний дом с системой Lunar мощностью 20 кВт и солнечными панелями мощностью 5 кВт может окупить себя в течение 7 лет.

Компания по производству резервных аккумуляторов для домашнего использования Lunar Energy представила аккумуляторную систему управления домом Lunar System, позволяющую своим пользователям осуществлять контроль за всеми приборами дома с помощью сохранения энергии от солнечных панелей. Об этом сообщает издание The Verge.

По информации генерального директора Кунала Гиротра, разработки его компании значительно обгоняют Tesla, поскольку солнечные панели Tesla не приспособлены для накопления энергии в периоды, когда на улице темно или облачно.

"И когда сеть выходит из строя, одни солнечные батареи, как правило, не обеспечивают работу всех приборов. Вот почему хранение энергии является таким важным. Аккумуляторы таких компаний, как Lunar Energy, можно использовать для питания дома, когда сеть отключается, ночью или в часы пик, чтобы уменьшить зависимость от электроэнергии, которая может поступать от угольных электростанций", — отметил Гиротра.

Он объяснил, что технология Lunar’s Bridge действует по принципу энергетического шлюза между сетью и солнечной батареей, позволяющей пользователям подключаться к резервному питанию в случае отключения или делать резервное подключение еще до того, как наступят сложные погодные условия.

Как работает домашняя электростанция Lunar System

Система оснащена интерфейсом, благодаря которому пользователи могут увидеть, сколько резервной энергии накопилось, сколько энергии они потребляют и сколько энергии генерируют солнечные панели Lunar Energy.

Избыточную энергию можно продавать обратно в сеть, в то же время, как пользователи имеют возможность подключаться к другим владельцам Lunar System в качестве виртуальной электростанции (VPP), чтобы поддерживать стабильность локальной сети.

В управлении приложением батареи есть режим "самопотребления", когда Lunar Bridge "измеряет соединение между сетью и домом" и контролирует его. Экосистема Lunar также включает в себя Lunar Switch, который может автоматически управлять и отключать ненужные устройства во время отключения электроэнергии.

Параметры аккумуляторной батареи Lunar System

Солнечная батарея оснащена инвертором и дополнительными аккумуляторными модулями. Для того, чтобы иметь в своем распоряжении полностью автономную систему, пользователям необходимо достаточное количество аккумуляторных блоков и достаточное количество солнечного света. Lunar System может быть сконфигурирована в параметрах емкости аккумулятора от 10 кВтч до 30 кВтч в одном блоке, с промежуточным увеличением блока батарей на 5 кВтч.

Производитель отмечает, что инвертор может выдерживать мощность до 10 кВт, например, если одновременно работают электрическая плита, электросушилка и кондиционер.

По расчетам Lunar, средний дом в Калифорнии с фирменной системой мощностью 20 кВт и солнечными панелями мощностью 5 кВт окупит себя в течение 7 лет. Установленная система батарей может стоить от $20 тыс. до $30 тыс.

Напомним, в начале июня стало известно, что исследователи из Калифорнийского технологического института смогли впервые в истории передать энергию Солнца из космоса на Землю без использования проводов.

Также напомним, по мнению экспертов стало известно, что размещение солнечных панелей на водной глади может принести больше вреда, чем пользы.