Беспилотник Falco Xplorer вооружили ракетой MBDA и превратили в боевой дрон (видео)

Представитель компании Leonardo сообщил, что дрон может быть оснащен четырьмя ракетами.

Компания Leonardo (Италия) впервые показала свой беспилотник Falco Xplorer, оснащенный ракетой MBDA Brimstone. Презентация состоялась на Парижском авиасалоне, пишет defensenews.com.

В прошлом компания заявляла, что создает БПЛА, в первую очередь, для гражданских операций, а также для разведки и наблюдения. Однако сегодня, когда российско-украинская война показала, насколько важны дроны на поле боя, в компании изменили свою позицию. Так, на Парижском авиасалоне был представлен средневысотный дальнобойный беспилотник Falco Xplorer, оснащенный легкой ракетой MBDA Brimstone. Представитель Leonardo сообщил Defense News, что дрон может быть оснащен четырьмя ракетами.

К 2025 году планируется доработать и протестировать такую модель беспилотника, чтобы уже в готовом виде поставить на рынок. В компании отметили, что получили запрос на оснащенный боеприпасами БПЛА от итальянских ВВС.

Максимальная полезная нагрузка Falco Xplorer составляет 350 кг. В небе БПЛА может провести 24 ч.

Что касается потенциальных продаж, то, скорее всего, дроном заинтересуются клиенты Brimstone. Помимо Великобритании, ракеты этого производителя покупали Саудовская Аравия, Катар, Германия, Украина (для использования в качестве системы наземного базирования). Испанские ВВС также выбрали это оружие ранее в этом году для оснащения своего парка истребителей Eurofighter, говорится в материале.

Ранее мы сообщали о том, что в России придумали "боевых светлячков", решив установить на борт беспилотников обычные фонарики.