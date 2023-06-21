В РФ придумали "светлячков-камикадзе": хотят поставить фонарики на дроны "Ланцет"

Оккупанты не могут обеспечить свою технику тепловизорами и приборами ночного видения, поэтому ищут дешевые решения для ударов в темное время суток.

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Россияне собираются установить на дроны-камикадзе фонари, чтобы наносить удары по ночам. Такое предложение обнародовало российское издание "Военное обозрение".

Аналитики обратили внимание, что ВС РФ активно применяют беспилотники "Ланцет" на поле боя, но большинство, если не все, удары наносятся в светлое время суток. Компания ZALA (входит в концерн Калашников) выпускает две основные версии дронов-камикадзе: "Ланцет-1" и "Ланцет-2", судя по официальному сайту, каждая из них может оснащаться разной полезной нагрузкой, в том числе тепловизионными камерами, позволяющими действовать ночью.

Современные оптическое оборудование стоит недешево, поэтому даже сами россияне сомневаются, что могут обеспечить армию "одноразовыми" БПЛА с тепловизорами или приборами ночного видения. К тому же, международные санкции значительно сократили поставки тепловизионных матриц, необходимых для создания оптики. Вместо этого "Военное обозрение" предложило создать флот "светлячков-камикадзе".

Для этого, по мнению авторов, "Ланцеты" можно оснастить устройствами, работающие в видимой части спектра. Например, стробоскопами, мерцающими с определенной частотой. Якобы, такое мерцание не помешает оператору заметить неподвижные цели, а вот украинским силам ПВО будет трудно попасть по цели, которая будто "скачет" в пространстве.

В качестве фар для дронов посоветовали применять светодиодные фонари, обладающие компактными размерами и достаточной мощностью. Их можно запитать прямо от аккумулятора "Ланцета", хотя это сократит время его работы.

Для большей незаметности российские журналисты придумали такую тактику: дрон-камикадзе работает в паре с разведывательным БПЛА с тепловизором на борту, который ищет вражескую технику и передает ее координаты. В таком случае "Ланцету" придется включать "фары" примерно за полкилометра от цели, чтобы обнаружить ее, навестись и атаковать.

Стоит отметить, что украинские войска активно используют беспилотники с тепловизорами. Один из них под названием "Большой Бандерык" разработала команда инженеров из Киева, аппарат действует как днем, так и ночью, сбрасывая до четырех бомб.

В прошлом году СБУ раскрыла, как использует дроны Autel EVO II Dual 640T. Коммерческая модель имеет встроенный тепловизор InfiRay с ядром от компании Teledyne Flir — одно из лучших решений на рынке. Стоит такой аппарат относительно недорого — $10 тыс.

Недавно аналитик из американского Института изучения войны Джордж Баррос отметил, что Россия не может воевать с Украиной ночью из-за нехватки приборов ночного видения и тепловизоров. Украинцы же получили такое оборудование от западных партнеров, что дало значительное преимущество во время контрнаступления.