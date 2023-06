Россия не может воевать с Украиной ночью из-за нехватки тепловизоров, — эксперт

Украина успешно применяет современную оптику, полученную от Запада, тогда как во "второй армии мира" ее выдают только элитным подразделениям и редко пускают в ход. Это дает Силам обороны большое преимущество во время контрнаступления.

Россия не способна эффективно вести боевые действия в Украине ночью из-за дефицита приборов ночного видения (ПНВ) и тепловизоров. Об этом руководитель группы геопространственной разведки и аналитик Института изучения войны (Institute for the Study of War) Джордж Баррос рассказал изданию Business Insider.

Украинские военные получили от западных партнеров большое количество полезного оборудования, в том числе приборы ночного видения, прицелы и дроны с тепловизорами, а вместе с ним — большое преимущество над оккупантами во тьме. Силы обороны Украины активно наносят удары ночью, особенно во время нового контрнаступления, тогда как Россия не может оснастить свои войска такими технологиями.

"Были боевые кадры и отчеты о ночных рейдах украинцев, которые были довольно успешными благодаря этим возможностям", — сообщил эксперт. — "Всякий раз, когда мы позволяем украинцам использовать тактическое или оперативное преимущество, они действительно им пользуются. Они хорошо используют каждую систему, которую мы им отправили".

Военнослужащие Сил специальных операций с прибором ночного видения Фото: Facebook

По словам Джорджа Борроса, оборудование для работы ночью стоит довольно дорого, к примеру, некоторые модели очков ночного видения продаются в розницу за десятки тысяч долларов. У россиян не было таких приборов еще до войны и введения санкций, которые привели к деградации их армии. Сейчас российские солдаты в среднем очень плохо экипированы, многим из них выдают старое заржавевшее оружие, которое клинит во время боя.

"Трудно понять, как Министерство обороны России может позволить себе регулярное оснащение своей средней пехоты действительно дорогими очками ночного видения или другой подобной оптикой, когда оно не может позволить себе обычную оптику для большинства этих войск наряду с надлежащей подготовкой и бронежилетами", — отметил военный аналитик.

Он добавил, что некоторыми технологиями ночного видения оснащаются "специализированные российские подразделения". В армии России царит коррупция, поэтому некоторые группы, которые получают дорогое оборудование, скорее всего, берегут его и накапливают.

Некоторые блогеры и националистические сообщества собирают деньги на покупку разных вещей для поддержки ВС РФ, но сборы на оптику ночного видения проходят редко. По наблюдениям Джорджа Барроса, чаще всего они российские волонтеры закупают для своих солдат обычные оптические прицелы, дальномеры, дроны и медицинское средства.

Ранее эксперты предупредили, что нехватка вооружения может привести к провалу России на войне в Украине. Президент Владимир Путин заявил о многократном увеличении производства боеприпасов, средств связи, дронов и другого оборудования, но признал, что их все равно недостаточно.

Недавно российские военные начали получать от Минобороны новые дроны "Сибирячок-1" отечественного производства. Как признали сами россияне, производители используют китайские детали и очень плохо собирают БПЛА, зато продают в сотни раз дороже.