ЗС РФ поставляють "огидні" дрони "Сибірячок": чому солдати не хочуть їх застосовувати

Виробники неправильно встановлюють на БПЛА камери, мотори та гвинти, завищуючи ціни. При цьому митники не пускають на фронт якісніші моделі безпілотників, запевняє воєнкор Роман Сапоньков.

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Збройним силам Росії втридорога постачають низькоякісні квадрокоптери "Сибірячок-1", які солдатам доводиться переробляти на полі бою. Про це у Telegram повідомив російський пропагандист Роман Сапоньков.

За його словами, російських військових змушують користуватися нібито вітчизняними квадрокоптерами "Сибірячок-1", які насправді зібрані з дешевих китайських деталей, що продаються в онлайн-магазині Aliexpress. Попри низьку якість, виробники постачають такі літальні апарати за дуже завищеною ціною.

Комплект російського дрону "Сибірячок-1" Фото: Telegram

"Нічого російського там немає, збірка з Aliexpress. Вартість деталей у роздробі на Алі не більше 200 тис. рублів. Однак вартість цього задоволення для МО 2,5 млн рублів", — зазначив Роман Сапоньков.

Пропагандист додав, що збирають "Сибірячків-1" просто огидно, часто коптери постачаються з неправильним підключенням моторів та гвинтів, які обертаються у протилежний бік. Камери на дронах встановлені дешеві — показують зображення з великою затримкою, а на одному з апаратів оптика стояла вгору гальмами. Солдатам доводиться самим перезбирати дрони, щоб вони могли хоча б злетіти.

Камера російського дрону "Сибірячок-1" Фото: Telegram

"Військовослужбовців і до м'яса порубав гвинтами", — поскаржився Сапоньков. — "В результаті бойових його не використовують, використовуючи залишки продукції DJI".

Натомість, як пише пропагандист, російські митники затримують на кордоні партії безпілотників, які ЗС РФ відправляють волонтери. Йдеться про тисячі одиниць ударних FPV-дронів та сотні квадрокоптерів DJI Mavic, які користуються великою популярністю на війні в Україні. Ймовірно, влада допомагає виробникам "Сибірячка" заробити на контрактах з Міноборони, нехтуючи життям своїх військових.

Контролер для російського дрону "Сибірячок-1" Фото: Telegram

"Заробляли на армії до війни, заробляють під час війни і зароблятимуть після. Але є ненульова ймовірність, що під проштовхування у війська неробочого коптера перекрили постачання Мавіків", — обурився російський журналіст.

Нещодавно російські пропагандисти поскаржилися на нові українські дрони-бомбардувальники. Вони скидають гранати та завдають окупантам великих втрат, залишаючись невразливими для засобів радіоелектронної боротьби.

Наприкінці травня американський експерт Семюель Бендетт розповів, чому Росія не зможе перемогти Україну у "війні дронів". За його спостереженнями, росіяни дуже повільно та важко адаптуються до нових умов бойових дій.