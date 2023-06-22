Новый квантовый компьютер сможет делать 1 млн вычислений в секунду: что известно
Компания Microsoft сделает свой компьютер на топологических кубитах, что позволит избежать ошибок и влияния шумов.
Microsoft объявила о своей дорожной карте по созданию собственного квантового компьютера с использованием топологических кубитов, над которыми исследователи компании работали уже несколько лет, сообщает TechCrunch. Предстоит еще много промежуточных этапов, но компания считает, что создание квантового суперкомпьютера с использованием этих кубитов, займет менее 10 лет.
Инженеры ИТ-гиганта утверждают, что их квантовый компьютер будет очень надежным и сможет проделывать один миллион квантовых операций в секунду. Это новое измерение, которое вводит Microsoft, поскольку вся отрасль стремится выйти за рамки нынешней эры зашумленных квантовых вычислений среднего масштаба.
В прошлом году Microsoft объявила о крупном прорыве, когда ее команда впервые заявила о возможности создавать кубиты на основе частицы Майорана (названной в честь физика, который выдвинул теорию ее существования еще в 1937 году). Преимущество "майоранских кубитов" в том, что они очень стабильны (особенно по сравнению с традиционными методами), но их также чрезвычайно сложно создать. Microsoft сделала раннюю ставку на эту технологию, и теперь, через год ей удалось побороть шумы и ошибки с помощью таких кубитов.
"Сегодня в мире есть шумные квантовые машины среднего масштаба. Они построены на основе физических кубитов и еще недостаточно надежны, чтобы делать что-то практичное и полезное. Квантовым компьютерам не хватает устойчивости вычислений, но благодаря Microsoft теперь у ученых будет возможность взять эти физические кубиты, поместить их в код с исправлением ошибок и использовать их как единицу, которая будет служить логическим кубитом", — заявляют представители компании.
Ранее Фокус писал, что квантовые компьютеры станут более доступными: IBM устранила ошибки без "лишних кубитов".