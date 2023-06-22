На фронте не пригодился: дрон с камерой разбился у Центра Минэнерго под Москвой

Беспилотный летательный аппарат очень похож на квадрокоптер "Сибирячок-1", который разочаровал российских военным ужасным качеством сборки.

Неизвестный беспилотник с камерой разбился рядом с Центром научно-технической информации Министерсва энергетики России в городе Люберцы Московской области. Об этом сообщило российское медиа Shot, опубликовав кадры аппарата.

По данным СМИ, вечером 21 июня местные жители обнаружили довольно крупный квадрокоптер размером 70 на 30 см с камерой и флэш-накопителем на улице в нескольких метрах от учреждения Минэнергетики. Судя по кадрам с места происшествия, при падении у беспилотника сломались винты и отвалился аккумулятор.

Правоохранители изъяли летательный аппарат и его обломки, чтобы их изучили эксперты. На дроне не нашли каких-либо обозначений, указывающих на его происхождения, однако по внешнему виду они как две капли воды похожи на квадрокоптеры "Сибирячок-1", которые недавно начали выдавать российским военным на войне в Украине — такой же черный цвет, размеры, материал и форма корпуса с круглой выемкой сверху для антенны.

10 июня российский пропагандист Роман Сапоньков показал фото "Сибирячков-1", которые выдали одному из подразделений ВС РФ. По словам военных, беспилотник позиционируется как полностью отечественная сборка, однако на деле состоит из дешевых деталей из Китая. Собирают такие БПЛА очень плохо: то камера перевернута, то винты установлены с другой стороны, то моторы вращаются в противоположную сторону.

Российский дрон "Сибирячок-1", отправленный в Украину Фото: Telegram

"В одном из подразделений при взлете коптер упал на военнослужащих и до мяса порубил винтами. Камера крайне низкого качества, показывает видео в 3 секунды с большой задержкой. В результате в боевых его не используют", — поделился Сапоньков.

Комплектация дрона "Сибирячок-1" Фото: Telegram Камера дрона "Сибирячок-1"

Недавно в России похвастались новым дроном "Патриот К30Т", который оказался китайским. "Отечественный" беспилотник, представленный на Петербургском экономическом форуме эксперты опознали как квадрокоптер EVO II Pro V3 от компании Autel Robotics, его можно свободно купить на AliExpress.

В мае дрон с камерой обнаружили в центре Москвы у Академии водного транспорта. Охранник обратился к сотрудникам полиции, которые, в свою очередь, вызвали взрывотехников.