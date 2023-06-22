Картели используют TikTok и Grand Theft Auto для вербовки подростков в свои банды
Тинейджеров заманивают обещаниями "быстрых денег", а бандиты публикуют вакансии в социальных сетях и видеоиграх.
Особенно эта проблема остро стоит в штате Аризона, которая граничит с Мексикой, пишет DailyStar. Именно в этом штате картели особенно сильны и заманивают подростков для выполнения грязной работы по торговле наркотиками и переправки в США нелегалов.
Шериф округа Кочиз Марк Дэннелс в интервью журналистам заявил, что только его сотрудники с начала года арестовали 21 подростка, многим из которых было от 15 до 17 лет, за участие в незаконной деятельности картелей. Тинейджеров заманивают обещаниями "быстрых денег", а бандиты публикуют вакансии в социальных сетях и видеоиграх.
"Большинство родителей или опекунов, когда мы им звоним, не подозревают, что их ребенок находится в округе Кочиз и совершает международное преступление", — сказал шериф.
Власти сообщают, что подростков вербуют через платформы социальных сетей, такие как Snapchat, WhatsApp, Facebook Marketplace, TikTok, и с помощью видеоигр, таких как Grand Theft Auto.
Министерство внутренних дел США уже заявило, что тщательно проанализирует использование социальных сетей картелями и установит процедуру, по которой технологические компании должны добровольно сообщать о попытках вербовки в картели.
Это не первые случай вербовки детей бандами. Например, в штате Джорджия преступники с помощью вагончиков с мороженым или другими развлекательными мероприятиями проводили пропаганду преступной жизни среди детей в возрасте от 5 до 11 лет.
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