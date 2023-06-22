Картели используют TikTok и Grand Theft Auto для вербовки подростков в свои банды

Тинейджеров заманивают обещаниями "быстрых денег", а бандиты публикуют вакансии в социальных сетях и видеоиграх.

Особенно эта проблема остро стоит в штате Аризона, которая граничит с Мексикой, пишет DailyStar. Именно в этом штате картели особенно сильны и заманивают подростков для выполнения грязной работы по торговле наркотиками и переправки в США нелегалов.

Шериф округа Кочиз Марк Дэннелс в интервью журналистам заявил, что только его сотрудники с начала года арестовали 21 подростка, многим из которых было от 15 до 17 лет, за участие в незаконной деятельности картелей. Тинейджеров заманивают обещаниями "быстрых денег", а бандиты публикуют вакансии в социальных сетях и видеоиграх.

"Большинство родителей или опекунов, когда мы им звоним, не подозревают, что их ребенок находится в округе Кочиз и совершает международное преступление", — сказал шериф.

Власти сообщают, что подростков вербуют через платформы социальных сетей, такие как Snapchat, WhatsApp, Facebook Marketplace, TikTok, и с помощью видеоигр, таких как Grand Theft Auto.

Министерство внутренних дел США уже заявило, что тщательно проанализирует использование социальных сетей картелями и установит процедуру, по которой технологические компании должны добровольно сообщать о попытках вербовки в картели.

Это не первые случай вербовки детей бандами. Например, в штате Джорджия преступники с помощью вагончиков с мороженым или другими развлекательными мероприятиями проводили пропаганду преступной жизни среди детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Ранее Фокус писал, что в Instagram может появиться чат-бот с искусственным интеллектом: что известно.