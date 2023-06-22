"Сверхредкие кадры": дрон-камикадзе TORO протаранил россиян на БМП (видео)

Российские военные не ожидали атаки так далеко от фронта, поэтому высунулись и подставились под удар лоб в лоб.

Дрон-камикадзе 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины атаковал российскую боевую машину пехоты и нанес оккупантам значительные потери. Видеороликом в Facebook поделилась Белоцерковская волонтерская группа, поставляющая украинским воинам БПЛА под названием TORO.

БМП ехал по проселочной дороге довольно далеко от линии фронта, поэтому солдаты ВС РФ не ожидали нападения, поэтому высунулись из люков и ехали прямо на броне. В этот момент ударный коптер TORO вылетел навстречу и врезался прямо в одного из россиян.

Последствия удара запечатлел разведывательный дрон ВСУ: боевая машина потеряла управление, съехала с дороги и врезалась в дерево. Судя по всему, большая часть экипажа и пассажиров погибли либо получили ранения, ведь лишь один оккупант покинул технику и сбежал на своих двоих.

"Это сверхредкие кадры. Не только потому, что поражение произошло на большом расстоянии, где враг нас совсем не ожидал, но еще и потому, что наш "храбрец" дрон-камикадзе "TORO" шел в лобовую атаку, глядя прямо в глаза враждебному БМП!

Молниеносное, искусное и ювелирное попадание бойцов 72 ОМБр им. Черных Запорожцев!", — прокомментировал представитель группы Юрий Москаленко.

В мае ВСУ показали, как взорвали БМП-3 вместе с экипажем при помощи дронов TORO. После трех ударов кумулятивными зарядами бронетехника россиян загорелась и взорвалась.

Недавно бойцы 72-й ОМБр показали, как поразили дроном редкий вариант БТР-80 с ракетными установками. По мнению аналитиков, оккупанты могли использовать такую технику для наведения самолетов.