Дрон-камикадзе ВСУ поразил редкую БТР-80 с ракетными установками: чем они опасны (видео)

Россияне установили на бронетехнику "козырек" для защиты от БПЛА, но он не помог из-за высокого мастерства оператора.

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Воины 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины с помощью дронов-камикадзе взорвали необычный российский БТР-80. Видеозапись в Telegram опубликовали производители беспилотников TORO.

Аэроразведчики из 72-й бригады заметили две российских машины, которые перемещались по проселочной дороге и заняли позиции в лесополосе. Одна из них оказалась мопедом с наваренной сверху решеткой-мангалом для защиты от БПЛА — на нее решили не тратить боеприпасы.

А вот вторая цель оказалась более интересной, и явно более ценной. Операторы нанесли по ней удары двумя FPV-дронами TORO с кумулятивными зарядами. Судя по видео, второй беспилотник залетел снизу и взорвался под днищем, нанеся российской технике существенные повреждения, ведь у нее детонировал боекомплект.

Сами военные и поставщики дронов сразу не смогли определить тип вооружения, однако пользователи сети нашли ее очень похожей на БТР-80 с парой установок УБ-32, стреляющих неуправляемыми авиационными ракетами С-8, вероятно, именно они разлетелись после взрыва. Сверху можно заметить так называемый "мангал", который оказался бесполезным перед мастерством украинского пилота.

Как пишет издание Defence Express, с недавних пор россияне начали ставить на БТР-80 по два блока УБ-32 и накрывать их "козырьками" для защиты от ударов сверху. Аналитики предполагают, что российские инженеры пытаются воссоздать клас "боевых машин авианаводчиков" (БОМАН) и запускать ракеты С-8 для указания целей боевым самолетам.

По информации исследователей, в СССР успели изготовить от 20 до 50 таких машин, учитывая опыт войны в Афганистане, а в 1990-х их утилизировали либо же законсервировали. В 2019 году россияне сообщали о планах изготавливать БОМАН на базе бронемобилей "Тигр", но неизвестно, смогли ли они реализовать эту затею на практике.

Российский БТР-80 с блоками УБ-32 Фото: Defence Express

Ранее писали, что ударные дроны TORO поставляют военным волонтеры из Белой Церкви. По их словам, благодаря множеству успешных атак украинских БПЛА оккупанты боятся выводить дорогостоящую технику из укрытий, предпочитая прятаться по посадкам. Дешевые беспилотники поражают автомобили, БТР, БМП и даже танки.

ВСУ также показали, как дроны-камикадзе TORO взорвали БМП-3 вместе с оккупантами. Бойцам 72-й бригады понадобилось три БПЛА, чтобы вывести вражескую машину из строя.